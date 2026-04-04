Meer dan tien jaar vormde scheidsrechter Björn Kuipers een onafscheidelijk trio met assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Samen reisden ze de wereld over en stonden ze op de grootste voetbalpodia. Volgens Kuipers zat de kracht van hun succes niet alleen in kwaliteit, maar vooral in vertrouwen, eerlijkheid en het vermogen om samen te winnen én ruzie te maken. "We hebben elkaar ook wel eens verrot gescholden, hoor", stelt Kuipers.

Toen Kuipers in 2009 op de elitelijst van de UEFA terechtkwam en steeds grotere wedstrijden mocht leiden, besefte hij dat hij niet langer met wisselende assistenten wilde werken. De arbiter wilde bouwen aan een hecht team. "Ik zocht mannen om mij heen die ik blindelings kon vertrouwen en die weten wat ik wil. Ik was een van de eerste scheidsrechters die zei: we moeten veel meer met vaste teams werken", vertelt Kuipers in de videopodcast Sportnieuws.nl Gameplan tegen de uitgetreden ARAG-CEO Marc van Erven.

Vooruitstrevend idee

Dat bleek een vooruitstrevend idee binnen de arbitrage. Waar vroeger nog combinaties uit verschillende landen werden samengesteld, ontstond langzaam het besef dat vaste teams beter functioneren op het hoogste niveau. "In 2002 hebben nog een WK gespeeld met een Nederlandse scheidsrechter met bijvoorbeeld een Japanse assistent. Die konden helemaal niet communiceren met elkaar. Nou, dat kunnen wij ons helemaal niet meer voorstellen. Ik denk dat we geluk hebben gehad dat toen wij met teams gingen werken. Heel veel landen hebben toen gezien: dat is wel een goed idee."

Samen aan de top

Met Van Roekel (sinds 2008) en Zeinstra (vanaf 2011) groeide Kuipers uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse scheidsrechters ooit. Het trio stond op talloze topwedstrijden, waaronder finales van de Champions League, Europa League, de Confederations Cup en het EK. Daarnaast leidde Kuipers als eerste Nederlandse scheidsrechter wedstrijden op vijf grote eindtoernooien.

Voor Kuipers draaide zijn succes echter altijd om het collectief. "Samen aan de top staat voor mij helemaal bovenaan. Voor mij is het altijd enorm belangrijk geweest om successen samen te vieren", benadrukt hij. Die successen werden zelden uitbundig op het veld gevierd. "Als de deuren dicht waren, dan kwam de ontlading en emoties los. We hebben elkaar ook wel eens verrot gescholden door die headset, maar we deden alles samen. Ik kon het nooit alleen."

Vergelijking met Team Kuipers

Inmiddels werkt Kuipers bij de UEFA, waar hij jonge topscheidsrechters begeleidt. Daar probeert hij zijn ervaringen met teamwork door te geven aan de volgende generatie arbiters. "Ik zeg tegen onze scheidsrechters: vergeet nooit waar je vandaan komt, want soms vergeten we dat heel snel én wees dankbaar voor wat je hebt. Je moet mensen blijven waarderen, respectvol zijn en je grenzen stellen. Wees aardig als je aardig kunt zijn, maar wees ook sterk als je sterk moet zijn. Dat is het advies wat ik graag geef."

Toch merkt Kuipers dat het niveau van samenwerking dat hij met zijn assistenten had niet vanzelfsprekend is. Binnen de UEFA wordt hij daar nog geregeld op gewezen. "Ik zeg vaak dat scheidsrechters veel meer moeten luisteren naar hun assistenten, want die geven je soms een heel andere inkijk op bepaalde situaites. Maar mijn leidinggevende binnen de UEFA voetbalbond, Roberto Rosetti, die zegt: Björn, je moet jezelf en jouw team niet vergelijken met wat je nu ziet. Jullie team was echt een heel bijzonder team dat door dik en dun ging. Dat realiseer ik me steeds meer", besluit hij.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.