Wesley Sneijder sprak zich vorige week uit over het vermeende racisme dat plaatsvond bij Benfica-Real Madrid. Hij vertelde dat hij als ploeggenoot bloedlink zou zijn op Gianluca Prestianni als hij iets gezegd zou hebben richting Vinícius Jr. Dat kwam hem duur te staan. "Ik heb vorige week 4000 doodsbedreigingen gehad", deelt hij in Rondo.

Bij de eerste wedstrijd in de play-offs van de Champions League tussen Benfica en Real Madrid (0-1) ging het vooral over de racismerel tussen Gianluca Prestianni en Vinícius Jr. De Argentijn van Benfica zou de Real Madrid-aanvaller racistisch hebben beledigd en na afloop vertelde Wesley Sneijder als analist daar wat over.

Bedreigingen richting Sneijder

Hij vertelde dat hij woest zou worden op zijn ploeggenoot als iemand zoiets zou hebben gezegd. " Ik denk dat dit niet zomaar klaar is. Die teamgenoten van hem zijn er ook wel van overtuigd dat Vinicius dit niet verzint. Je zag bij Prestianni ook de angst in zijn ogen. Je zag al dat hij wist dat hij een hele grote fout heeft gemaakt. Ik denk dat het nog wel een staartje krijgt." Dat laatste had hij gelijk in, maar ook kwam er een staartje voor hem.

Sneijder kreeg tal van berichten uit Argentinië en daar lustten de honden geen brood van. " Prestianni zou het nooit toegeven als hij het gezegd zou hebben. Maar het is een verschrikkelijk onderwerp. Ik heb vorige week 4000 doodsbedreigingen gehad uit Argentinië, omdat ik mijn mening heb gegeven. Iedereen mag zijn mening geven. De mensen die mij bedreigen, hebben ook een mening. Ik heb ook een mening op basis van wat ik zie."

Uitspraken Prestianni

Ondertussen is het duidelijk geworden dat de Argentijn voorlopig geschorst is voor het duel van woensdagavond in Madrid. Het onderzoek loopt nog, dus de schorsing kan nog fiks oplopen. Als er daadwerkelijk bewezen kan worden dat hij iets beledigends heeft gezegd, kan hij tot wel tien duels geschorst worden. De Argentijn zelf zou hebben aangegeven dat hij iets anders had gezegd. Maar dat zou dan weer vallen onder homofobe uitspraken, waardoor hem een zelfde straf boven het hoofd hangt.

Sneijder vindt het goed dat hij aangepakt wordt. " Ik denk dat Benfica al had moeten denken: laten we deze jongen niet meenemen. Ik denk dat de UEFA dat ook gedacht heeft om hem te beschermen en het dan verder uit te zoeken, maar men gaat daar niet veel verder mee komen. Hij heeft alles tegen, maar hard bewijs leveren kan je niet."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.