Het vaderhart van het Nederlandse voetbalicoon Wesley Sneijder kreeg van het weekend een opdoffer. Er gebeurde iets vervelends bij zijn voetballende zoon Jessey (19).

De zoon van de Oranje-recordinternational trainde zaterdag mee bij zijn club Jong FC Utrecht. Het ging flink mis. Wat er precies is gebeurd is op dit moment onhelder. Wel is het resultaat duidelijk: Jessey Sneijder heeft een gebroken neus.

Gezichtsmasker

Sneijder senior wil dat zijn zoon wel kan blijven voetballen. De oplossing ligt voor de hand: een masker dragen. Alleen is het niet zo dat je even naar de lokale sportwinkel kan gaan om een gezichtsmasker af te rekenen. Sneijder zette daarom een oproep op Instagram.

Daarin staat: "Ik zou dit normaal gesproken nooit doen, maar mijn zoon heeft een gebroken neus opgelopen op de training. Nu ben ik op zoek naar iemand die gezichtsmaskers maakt om mee te kunnen voetballen. Wel serieuze DM's graag. Alvast bedankt. Wesley."

Profcontract

Sneijder junior maakte in november 2025 zijn debuut in het profvoetbal,. Destijds deed hij mee bij Jong FC Utrecht uit tegen Jong AZ. Evenals zijn vader speelt hij het liefst als aanvallende middenvelder. Hij heeft nog geen basisplek afgedwongen bij zijn club.

In de zomer van vorig jaar tekende Jessey Sneijder zijn eerste profcontract. Hij is tot medio 2028 verbonden aan FC Utrecht.

Verdrietx

Genoeg sportieve hoogtepunten dus in 2025 voor Sneijder, maar in de privèsfeer vielen er harde klappen. Hij verloor beide grootouders. "Dit jaar ging om meer dan alleen voetbal", scheef Jessey Sneijder terugblikkend op 2025 op Instagram. "Ik ben mijn opa verloren."

De vader van voormalig Oranje-international Wesley Sneijder overleed begin 2025 aan de gevolgen van kanker. Eerder verloor hij ook al zijn moeder aan de ziekte. "Mijn moeder moest een hersenoperatie ondergaan", vervolgt hij. De 41-jarige Sneijder was van 2005 tot 2009 getrouwd met Ramona Streekstra. Met haar kreeg hij zijn eerste zoon, Jessey. Later kreeg de oud-Ajacied nog een zoon met zijn tweede vrouw Yolanthe Cabau: Xess Xava.

