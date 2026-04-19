Erben Wennemars keek zondag met veel plezier naar de bekerfinale tussen AZ en NEC. Net terug van een loodzware toertocht op ski's, liet het schaatsicoon zijn licht schijnen over de spannende eindstrijd. Al heeft de zware beproeving in Zwitserland wel zijn sporen nagelaten.

Het feest in Alkmaar staat op het punt om los te barsten. Later op de zondagavond arriveert de spelersbus vanuit Rotterdam bij het eigen stadion, waar ongeveer zeventien duizend mensen zullen wachten. Schaatsicoon Erben Wennemars heeft in ieder geval met veel plezier gekeken naar de finale en trekt een verband met een eerdere editie.

'Daar moest je bij zijn'

"Het is vandaag dus 5-1 gewonnen. Ik denk gelijk aan 2014, de bekerfinale PEC Zwolle tegen Ajax. Daar moest je echt bij zijn", begint Wennemars zijn nabespreking in de talkshow RTL Tonight. Als Zwollenaar pur sang kijkt hij nog met veel plezier terug op die spectaculaire finale van 'zijn' PEC Zwolle. Wel vindt de voormalige topschaatser het enigszins jammer dat NEC de Dennenappel niet heeft gewonnen, al was de finale zondag net zo spectaculair als in 2014.

"NEC is een kleinere club dan AZ. En ze spelen fantastsich dit seizoen", vervolgt de 50-jarige Wennemars. "Maar AZ heeft al veel prijzen gewonnen en zijn ook al landskampioen geworden. Juist voor kleinere clubs is dit de kans om een prijs te pakken. En NEC speelt dit hele jaar al goed. Maar AZ heeft verdiend gewonnen." Het had weinig gescheeld of de voormalig schaatser uit Dalfsen had de wedstrijd helemaal niet kunnen bekijken.

'Niet helemaal fit'

"Ik was niet helemaal fit dit weekend", meent Wennemars. "Ik heb mee gedaan aan de Patrouille des Glaciers met Sven Kramer en Rogier Wouters. Dat is de meest zware toertocht op ski's van Zermatt naar Verbiers. Ik voelde me al niet helemaal fit aan de voorkant, maar het was echt fantastisch."

"Het duurde vijftien uur en was echt super gaaf om gedaan te hebben, met de latten deels op de rug als het echt heel steil werd. Dan moet je met touwen aan elkaar die gletsjers oplopen. Tot maximaal 3600 meter", aldus de schaatsanalist, die meent dat de loodzware tocht wél veilig was. "Het is niet gevaarlijk, want er waren duizend Zwitserse militairen actief. Ik was er al sinds 2016 mee bezig om hem te volbrengen. En het is maar eens in de twee jaar. Dus ik ben blij dat het mij gelukt is", besluit een trotse Wennemars.