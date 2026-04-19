Bert Maalderink heeft een glansrijke carrière bij NOS Sport achter de rug. Toch ontstond er in de afgelopen 32 jaar vaak ophef over zijn manier van interviewen. Die past volgens hemzelf een stuk beter bij het schaatsen dan bij voetbal. "Ik heb denk ik het meest genoten van al die conflicten."

Maalderink staat bekend om zijn stekelige manier van interviewen. Maar daar was niet iedereen even blij mee. Het leidde weleens tot conflicten, bijvoorbeeld met ex-bondscoach Dick Advocaat. "Ik noemde hem in een van mijn items Dikkie Dik. Advocaat wilde nooit meer met mij praten", vertelt hij in Voetbal International.

Toch wist hij het goed te maken met de voetbaltrainer. Maar hij bouwde nooit een persoonlijke band op met iemand die hij interviewde. "Elke journalist gedraagt zich ook zoals hijzelf is en ik ben gewoon niet zo amicaal. Ik zal niet snel iemand op de schouders slaan. Ik praat ook niet voordat het interview begint. Ik wil alles bewaren voor het gesprek on the record", legt hij uit. "Ik kan dat goed aan, die stilte. Maar ik kan me goed voorstellen dat het voor anderen ongemakkelijk is."

'Liever dat iemand boos wegloopt'

Toch kreeg Maalderink weleens een knuffel en zelfs een kusje van schaatsicoon Erben Wennemars (en een kusje). "Ik heb eigenlijk liever dat iemand boos wegloopt, want dan was het goed", lacht de 62-jarige. Hij verbaast zich met terugwerkende kracht over wat er allemaal kon. "Je kunt de confrontatie natuurlijk ook heel makkelijk uit de weg gaan. Als journalist heb je heel veel momenten dat je denkt: dit kan ik laten gaan. Dat heb ik weinig gedaan. Ik heb denk ik het meest genoten van al die conflicten."

Bij het schaatsen werd er volgens Maalderink wel beter omgegaan met zijn manier van interviewen. "Tegen schaatsers kun je alles zeggen, dat zijn geen piepers, voetballers duidelijk wel." Hij besloot zich de laatste jaren dan ook op die sport te richten. "Ik vond het wel goed zo, ook omdat ik het gezeik wel een beetje beu was. Bij voetbal is dat een stuk meer dan bij schaatsen", legt hij uit. "En bij schaatsen winnen we bijna altijd, bij voetbal winnen we bijna nooit. Er is altijd gedoe."

Afscheid

Maalderink nam na het afgelopen schaatsseizoen afscheid van zijn werkzaamheden bij NOS. Hij werkte 32 jaar voor de omroep. Hij lijdt aan de ongeneeslijke ziekte MS, waardoor zijn werk steeds moeilijker werd.