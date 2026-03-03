NEC en PSV zorgen voor een knotsgek voetbalgevecht in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Namens de bezoekers uit Eindhoven trok Paul Wanner op randje zestien aan de noodrem, maar hij mocht gewoon blijven staan van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Daardoor bleef het elf tegen elf in De Goffert.

Het was een waar doelpuntenfestijn in de halve finale van de KNVB Beker, want al vóór rust scoorden beide ploegen tweemaal. In de 58e minuut dacht Tjaronn Chery één op één te komen met PSV-doelman Matej Kovar, maar vlak voordat hij de bal kon aannemen trok Paul Wanner hem naar de grond.

Roep om rode kaart

NEC en het thuispubliek waren stellig: dit moest een directe rode kaart zijn, omdat Chery anders alleen op Kovar af kon. Scheidsrechter Gözübüyük en de VAR oordeelden echter anders en hielden het bij geel, vermoedelijk omdat niet zeker was of de NEC-aanvoerder de bal daadwerkelijk had kunnen controleren. Wanner werd dus bestraft met een gele kaart en een vrije trap tegen. Voor de Duitser pakte het goed uit, want de vrije trap werd gekeerd door Kovar.

NEC neemt wraak

Direct daarna werd wéér gemopperd op Gözübüyük wegens een vermeende overtreding van Armando Obispo. De VAR keek nog even naar mogelijk gevaarlijk spel van Obispo ten opzichte van Linssen. Maar het verdict luidde: geen overtreding en dus geen strafschop voor NEC. Even later kon het publiek in De Goffert alsnog uit zijn dak. De frustratie richting de arbitrage maakte plaats voor feest, toen Basar Önal enkele minuten later de 3-2 op het scorebord zette.