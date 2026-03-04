Het Nederlandse vrouwenvoetbal is in de ban van het boek van Sherida Spitse. De Nederlandse recordinternational gaf een openhartig inkijkje in haar leven en daar hoorde ook een opmerkelijke passage van de Oranje Leeuwinnen bij. Spitse sprak zelfs van 'een dolk in de rug' en volgens twee olympisch kampioenen moeten er daarom bij Oranje goede gesprekken gevoerd worden.

Legt Spitse met haar boek en de passage over de 'dolk in de rug' een bom onder de Oranje Leeuwinnen? Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn er in hun Sportnieuws.nl-podcast nog niet over uit. "Ik weet niet precies wat er in dat team gebeurd is", stelt Hoog die vervolgens omsomt waar de affaire precies over gaat.

"Zij heeft een biografie geschreven en daar is ze super openhartig in. Ook over haar privéleven, ze heeft in een vechtscheiding gelegen, in die vechtscheiding is ze gaan gokken, haar Rolex verloren en moest ze aankloppen bij haar ouders", aldus de olympisch kampioene over het boek van Spitse, die voor Oranje niet meer in actie komt. "Maar ook dat er binnen het team tijdens het EK gerommel en gedoe was. Zij schrijft dat een van die speelsters een dolk in de rug van haar en Danielle van de Donk heeft gestoken."

Dat verhaal laaide flink op in aanloop naar het dinsdagavond gespeelde WK-kwalificatieduel in en tegen Polen. Tijdens de persconferentie richting die wedstrijd kreeg Van de Donk er natuurlijk veel vragen over. Hoog: "Je zag dat ze er ongemakkelijk van werd."

'Ze weten om wie het gaat'

Het is voor de buitenwereld onduidelijk om welke speelster het precies gaat. Hoog denkt wel dat het moeilijk is om nu goed samen te werken binnen het team. "Die speelster zit waarschijnlijk ook in het team en ze weten echt wel om wie dat gaat."

Hoog en Van As weten dat uiteraard niet, maar hebben wel ervaring met de samenwerking van een topteam. "We weten als geen ander hoe het is in een damesteam", stelt Hoog. "Als er ook maar iets van onenigheid is, moet je dat uitspreken met elkaar. Die gasten rammen nog een bal op en scheen, maar in een damesteam moet dat gewoon uitgesproken worden. Dat is denk ik nog niet gebeurd, dat is een taak voor de bondscoach om dat te begeleiden."

Pittige klus voor nieuwe bondscoach

Die bondscoach is de opvolger van Andries Jonker: Arjan Veurink. "Die coach komt wel in een warm bad terecht hè", lacht Van As. Om er vervolgens serieus aan toe te voegen dat het wel een lastige situatie is. "Zeker als je weet dat iemand uit je team je voor de bus heeft gegooid, dat is niet grappig. Dat moet je uitspreken met elkaar."

Een goed gesprek is volgens Hoog en Van As dus bittere noodzaak. "Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar wel respect hebben voor iedereen en elkaar enigzins begrjipen. Dat je in ieder geval geen gezeik krijgt. Ik denk dat het al 60, 70 procent van de teamprestatie is", vindt Hoog. Van As voegt toe. "Als zij dit niet uitspreken met elkaar, gaan ze nooit goede resultaten behalen."

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Net na de Spelen stonden de NK sprint en allround alweer op het programma. In de aflevering wordt uitgebreid gesproken over deze opvallende planning en het gedoe rondom de aanwijsplekken. Ook komt de openhartige Dafne Schippers voorbij en blikken ze vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen dat volgende week van start gaat. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.