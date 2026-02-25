Ex-Oranje Leeuwin Sherida Spitse heeft deze week haar biografie uitgebracht. In het boek blikt ze terug op het desastreus verlopen EK, waarbij de slechte sfeer binnen het team volgens haar een grote rol speelde in het uitblijven van succes. Daniëlle van de Donk heeft zich nu ook uitgelaten over de harde woorden van Spitse. "Er zijn bepaalde dingen gebeurd die niet in de media hoeven", zegt Van de Donk.

In 'Sherida, Open Kaart' wordt onder meer geschreven dat een speelster uit de EK-selectie 'Spitse en Van de Donk voor de bus heeft gegooid bij Andries Jonker' en dat er 'een dolk in haar rug is gestoken'. "Ik wist dat mijn naam genoemd zou worden in het boek", verklaart Van de Donk bij de persconferentie. "Ik wist niet precies wat erin zou komen, maar heb wel gezegd: het is jouw keuze."

Afgesloten hoofdstuk

De 34-jarige middenvelder van Oranje is dus niet geschrokken van het nieuws, maar wil er zelf niet al te veel over kwijt. "Ik moet het boek nog lezen dus ik hou mijn mening voor me, maar Sherida en ik hebben wel besproken dat we een vermoeden hebben", erkent Van de Donk. "Er zijn alleen bepaalde dingen die niet per se in de media hoeven te komen. Er gebeurt weleens wat in een groep en dat spreek je dan met elkaar uit. Dat vergeef je en dan ga je ook weer door met elkaar."

Van de Donk laat doorschemeren dat de kou nog niet helemaal uit de lucht is, maar heeft het wel een plekje gegeven. "Ik ben er niet meer mee bezig en laat het achter me. Voor mij is het belangrijk dat ik weer lekker aan het voetballen ben en dat ik weer kan genieten", sluit ze het onderwerp af.

Oud zeer voor nieuwe bondscoach

Arjan Veurink, die sinds afgelopen zomer het stokje heeft overgenomen van Andries Jonker, komt door de gehele situatie in een lastig parket. Hij weigert echter de nadruk te leggen op dit specifieke geval. "Er zit altijd oud zeer na een periode, omdat je met 23 speelsters en 22 stafleden werkt. Er leven altijd zaken in een groep, óók als het wél goed gaat. Wat er vorig jaar is gebeurd, dat maakt me niet uit. Ik heb er geen invloed op, dus ik focus me erop wat nu belangrijk is."

"Ik wist vooraf dat er bepaalde zaken speelden, maar dan had ik een andere keuze moeten maken. Ik ben blij dat ik heb gekozen voor Oranje", gaat de nieuwe bondscoach verder. Ziet hij een causaal verband tussen de slechte sfeer in de groep en de prestaties op het EK? "Dat weet ik niet. Ik kan alleen reflecteren op wat ik heb gemaakt. Als ik kijk naar de teams waarmee we succesvol zijn geweest, dan geloof ik er wel in dat teamcultuur en dynamiek goed moet zitten. Dat draagt zeker bij aan goede prestaties."

Veurink benadrukt dat hij niets merkt van een slechte sfeer. "Uiteindelijk zijn er altijd meerdere perspectieven van een verhaal. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Sherida schetst een perspectief vanuit haar, maar er zijn altijd meer kanten. Ik heb veel goede gesprekken gehad en maak de balans op als het gaat om teamdynamiek. Daar zijn we op de goede weg mee", besluit hij.