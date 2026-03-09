Wesley Sneijder heeft zijn eerste minuten van het seizoen te pakken. De 41-jarige ex-international maakte zaterdag 20 minuten als invaller bij vierdeklasser OSM '75. Zijn rentree deed de wenkbrauwen fronzen bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Wesley Sneijder heeft zijn rentree gemaakt op de voetbalvelden", begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast die ze elke week maakt met Van As. "Dat deed hij bij OSM'75 in de vierde klasse. Het was wel grappig, want volgens mij stond heel Maarssen langs het veld, hij werd natuurlijk bedolven door al die kinderen uit Maarssen. Die vonden het helemaal geweldig. Leuk toch?"

“Hij heeft weer eventjes een balletje getrapt", zag de 39-jarige Hoog, die zelf in 2017 stopte met tophockey. "Moet hij lekker doen als hij dat leuk vindt. Hij is natuurlijk ook op weg om fit te worden weer. Hij is best wel wat afgevallen.”

Tien kilo kwijt

“Sneijder is ongeveer tien kilo kwijt", weet van As, die de ex-Ajacied volgde in een tv-programma. "Ik zag een foto van voor zijn afvalrace in dat programma Nog een keer fit. Dan moet ik hem toch nageven, je zag serieus wel echt verschil. Tien kilo is natuurlijk ook wel wat.”

Kapitein Sneijder

“Ik vind het wel mooi dat hij meteen bij het eerste in kan stappen", reageert Van As over de opmerkelijke rentree van Sneijder. "En hij was ook meteen weer kapitein. Komt dat misschien omdat zijn oudste broers daar assistent-trainer is? Zou dat een rol hebben gespeeld?" Hoog grappend: “Het is gewoon allemaal corrupt daar bij OSM.”

Van As: “Zijn jongste broer speelt daar dus ook. Al die broer spelers zijn betrokken bij het team.” Hoog: “Zo grappig.” Sneijder zei overigens zelf over de aanvoerdersband: "Gianluca (Nijholt, oud-FC Utrecht, red.) gaf hem op het veld. Ik zei ‘hoeft niet’. Maar hij stond erop. Dan accepteer ik hem."

Hoog en Van As speculeren nog even door over een mogelijk rentree op het hockeyveld. Dan komen ze al vrij snel tot de conclusie dat ze zelf ook nog wel mee zouden in de Dames 1 van een vierde klasser. De twee leggen zich de laatste tijd echter vooral toe op Hyrox.

Luister de podcast

