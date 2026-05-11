Oranje is present bij het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada. Met een selectie vol spelers bij grote clubs lijkt er best wat mogelijk te zijn voor Nederland. Ex-topspeler Thierry Henry (48) denkt dat veel experts ten onrechte Oranje over het hoofd zien als serieuze titelkandidaat.

Het Nederlands elftal bereikte driemaal de finale van een WK, maar helaas bleek driemaal niet scheepsrecht. In 1974, 1978 en ook in 2010 ging de eindstrijd verloren. In 2014 werd Oranje derde, in 2018 lukte de kwalificatie niet en bij het vorige WK was latere eindwinnaar Argentinië in de kwartfinale te sterk na penalty's.

Onderschatten

In gesprek met FHM zegt Henry, die onder meer bij Arsenal speelde en met Frankrijk wereldkampioen werd in 1998: "Je kan Nederland nooit onderschatten. Nooit. Mensen dachten ook niet dat ze zouden doen wat ze deden in Qatar. Ze waren heel dichtbij om Argentinië eruit te gooien. En ik denk niet dat veel mensen vooraf verwachtten dat Nederland zó dichtbij zou komen."

In zijn roemruchte loopbaan speelde Henry met enkele van de beste Nederlandse voetballers ooit samen, zoals Dennis Bergkamp en Robin van Persie. “Ik ben altijd fan geweest van Nederlands voetbal", zo complimenteert hij 'ons'. "Mijn favoriete speler toen ik opgroeide was Marco van Basten. Ik vond het altijd bijzonder hoe zo’n klein land aan de basis kon staan van zoveel ontwikkelingen binnen het voetbal."

Malen

Van de huidige generatie licht hij er ook enkele uit: "Jullie hebben kwaliteit, Reijnders speelt bij een grote club, Dumfries speelt bij een grote club, die jongens weten nu hoe het voelt om dichtbij iets historisch te zijn geweest." Ook hem valt op hoe sterk Donyell Malen zich ontwikkelt bij AS Roma. Nu er zorgen zijn over de fitheid van Memphis Depay lijkt Malen grote kans te maken op veel speeltijd bij het WK.

Ronald Koeman

Oranje-bondscoach Ronald Koeman houdt er nog steeds rekening mee dat Memphis Depay naar het WK zal gaan. De topscorer van Oranje was de voorbije weken niet fit, maar heeft nog een aantal wedstrijden in de Braziliaanse competitie op het programma staan. Koeman gaat er dan wel vanuit dat Depay nog speelminuten maakt voor zijn club Corinthians voordat de voorbereiding van het Nederlands elftal begint.

Nederland speelt op 14 juni de eerste groepswedstrijd op het WK in Dallas tegen Japan. Daarna volgen duels met Zweden en Tunesië.

