Donderdagavond waren er weer Nederlandse successen te vieren in het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan. Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout pakten goud op de Olympische Spelen en Merel Conijn won zilver op de 5000 meter langebaan. Daar was voetballer Marten de Roon getuige van. "We hebben geluk gebracht hier."

"Geniaal, geweldig", zegt De Roon na het goud van de shorttrackers tegen Sportnieuws.nl. Velzeboer won goud op de 500 meter, terwijl Van 't Wout met de titel aan de haal ging op de 1000 meter. "Zeker met Van 't Wout, was gigantisch. Niet als favoriet, maar dan op het einde met z'n vijven over die streep."

De strijs bij de mannen was erg spannend, maar de teen van de Nederlander kwam uiteindelijk als eerst over de streep. "Het is een specatculaire sport", vindt De Roon "Ja, geweldig. En dan daarvoor nog goud met de vrouwen natuurlijk. We hebben geluk gebracht hier."

Emotie

De middenvelder van Serie A-club Atalanta zag ook de ontlading vij Van 't Wout. "Ja, je zag hem net ook in tranen. Hij kon het volgens mij amper geloven en wij konden het hier ook amper geloven. Maar volgens mij heeft ook het huis hem zeg maar over die streep geschreeuwd."

Ze braken de tent af in het TeamNL Huis. "Ja ik moet zeggen, ik was er zelf eentje van. Je gaat toch mee in die emotie. Ze waren aan het schreeuwen en je voelt het gewoon helemaal."

Huldiging

De Roon was donderdag ook nog bij de huldiging van de medaillewinnaars, maar kon niet al te uitbundig meefeesten. "Er staat zaterdag gewoon een wedstrijd op het programma", zegt hij. Dan speelt Atalanta een uitwedstrijd tegen Lazio. "Maar het is een speciaal iets, de Olympische Spelen, dus als je dat mee kan maken, dan wil je dat wel doen."

Voor de 42-voudig Oranje-international is Milaan slechts 40 minuten rijden van zijn huis. Daarom sluit hij een volgend bezoek aan de Spelen niet uit. "Misschien wil ik de kinderen nog een keer meenemen. Om ze te laten voelen hoe het is om Nederlands te zijn, in plaats van Italiaans."