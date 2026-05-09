Willem II heeft zich ten koste van RKC Waalwijk geplaatst voor de halve finale van de play-offs. Over twee wedstrijden waren de Tilburgers de sterkste, waardoor de Eredivisie steeds meer in zicht komt.

Eerder deze week, op dinsdag, won Willem II het heenduel op bezoek bij RKC: 1-0. Die wedstrijd stond vooral in het teken van Mounir El Allouchi. De voetballer van de Tilburgse club verloor vorige week zijn dochter en tijdens die wedstrijd was er dan ook een massale steunbetuiging richting hem. El Allouchi was zichtbaar aangedaan door het initiatief van het publiek.

Opnieuw hoofdrol El Allouchi

Door El Allouchi zijn doelpunt stonden de Tilburgers met 2-0 voor over twee wedstrijden. De return was echter nog niet gespeeld. Jean-Paul Boëtius zette RKC namelijk in de 59ste minuut op 1-1. Van buiten het strafschopgebied schoot hij de bal in de linker bovenhoek.

Gelijkmaker

De gelijkmaker van de oud-Feyenoorder gaf RKC volop energie. Die Waalwijkers waren vanaf dat moment volop in de aanval, en creëerden met Juan Familia-Castillo en Richard van der Venne meerdere kansen. Zij wisten het net echter niet te vinden.

In de 77ste minuut werd El Allouchi gewisseld voor Armin Culum. Bij zijn tocht naar de zijlijn klonk er een luid applaus van het thuis- én uitpubliek. Een gebaar dat de middenvelder zichtbaar waardeerde.

Ondertussen werd de stemming bij de Kruikenzeikers steeds beter. Het thuispubliek begon steeds harder te zingen en zwaaide volop met sjaaltjes. Ze hadden het gevoel dat de volgende ronde niet meer kon worden misgelopen. Toch kreeg RKC in de slotminuut nog een gigantische kans. Harrie Kuster schoot de bal van dichtbij echter over het doel.

Daardoor bleef de stand 1-1 en Willem II won daardoor met 2-1 over 2 wedstrijden, waardoor de Tilburgers zich mogen opmaken voor de halve finale van de play-offs.

De zege van Willem II over twee wedstrijden betekende ook het einde van de carrière van RKC-spits Michiel Kramer. De cultvoetballer liet onlangs al weten dat hij na dit seizoen zijn kicksen aan de wilgen zou hangen. Door de uitschakeling van RKC is dat moment nu definitief aangebroken.

De Graafschap of Almere City

In de halve finale van de play-offs wacht De Graafschap of Almere City. Die laatstgenoemde ploeg won eerder deze week met 3-1 van de ploeg uit Doetinchem. De winnaar van de halve finale zal het dan op zijn beurt weer opnemen tegen de nummer zestien van de Eredivisie (virtueel FC Volendam) voor een ticket naar de hoogste voetbalcompetitie van Nederland.

