De kop is eraf! De Olympische Spelen zijn feestelijk geopend met de traditionele openingsceremonie. Heb je vrijdagavond niet alles kunnen volgen? Wij zetten de mooiste beelden onder elkaar zodat je alles rustig terug kunt kijken.
De openingsceremonie was op voorhand al heel bijzonder. Er waren namelijk twee locaties waar de atleten hun entree maakten. Het grootste spektakel met alle plichtplegingen vond plaats in stadion San Siro in Milaan. Maar ook in Cortina, in de bergen, vierden olympiërs het feestje mee.
Jens van 't Wout en Kimberley Bos droegen trots de Nederlandse vlag, net als vlaggendragers van alle andere deelnemende landen. Check hieronder de mooiste beelden van de openingsceremonie, met ook optredens van sterren als Mariah Carey en Laura Pausini.
Prachtige opkomst van TeamNL
Bron: Eurosport/HBO Max
