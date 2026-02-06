De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen waren grotendeels een feestelijke aangelegenheid, maar er werd ook duidelijk dat er meer is dan sport. Dat bleek wel toen de Oekraïnse enclave op het toneel verscheen in Italië en er de nodige emoties loskwamen.

Zij werden getrakteerd op een oorverdovend applaus door de toeschouwers in het San Siro-stadion in Milaan. De reden is natuurlijk vreselijk. Het land is sinds de inval van Rusland al bijna vier jaar in oorlog. De invasie van Rusland begon op 24 februari 2022, vier dagen na het einde van de vorige Winterspelen in Beijing. "Een trieste constatering", vond ex-topschaatser Mark Tuitert, die namens de NOS verslag deed van de openingsceremonie.

De kleine afvaardiging uit Oekraïne kreeg de steun van het publiek. NOS-commentator Erik van Dijk omschreef het treffend: "Hier loopt een natie voor meer dan sport alleen."

Fluitconcerten tijdens openingsceremonie

Dat sport voor een deel ook politiek is, bleek ook op twee andere momenten tijdens de ceremonie. Israël werd, vanwege de oorlog in Gaza, met gemengde gevoelens ontvangen. Er zijn in de aanloop naar de Olympische Spelen van Milaan en Cortina oproepen geweest om Israël uit te sluiten van deelname, vanwege de situatie in Gaza. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de deelname van Israël aan internationale toernooien steeds verdedigd.

Ook tijdens de opkomst van de Verenigde Staten was er kort een fluitconcert. Dat had niet met de Amerikaanse atleten te maken, maar wel met JD Vance. De aanwezige vicepremier van de Verenigde Staten kwam in beeld en dat werd door de toeschouwerse niet gewaardeerd.

Rusland en Belarus worden wel geweerd van de Spelen in Milaan en Cortina vanwege de oorlog in Oekraïne. Enkele atleten uit die twee landen mogen onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen. Zij waren ook niet welkom bij de openingsceremonie, maar mogen wel meedoen aan de sporten.