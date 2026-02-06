De kop is er af voor Nederland op de Olympische Winterspelen! Tijdens de openingsceremonie lieten 'onze' olympiërs massaal hun gezicht zien. De afvaardiging van TeamNL werd met gejuich ontvangen in Italië, hoewel er ook een paar grote namen ontbraken.

Het duurde wat langer dan gedacht voordat Nederland op het toneel verscheen. Dat had te maken met een opvallende regel tijdens de Olympische Spelen. Nederland werd namelijk niet bij de 'N' geplaatst, maar bij de 'P'. Dat heeft de maken met de Italiaanse schrijfwijze van Nederland, waardoor Nederland vlak voor Pakistan de vloer op mocht.

Vlak voor 22.00 uur verschenen de in het oranje geklede Nederlanders in stadion San Siro in Milaan en in het bergachtige Cortina d'Ampezzo, waar ook veel olympiërs meeliepen. Een groot deel van de Nederlandse enclave was er bij. Vanuit Cortina liep Kimberley Bos met de Nederlandse vlag, in Milaan deed Jens van 't Wout dat. De ceremonie werd op twee locaties gehouden omdat de afstand tussen Cortina en Milaan erg groot is en veel sporters het feest anders moesten missen.

Van 't Wout en Bos wapperden enthousiast met de Nederlandse vlaggen. Overigens waren ook de coaches aanwezig, waardoor er tientallen landgenoten met gejuich werden ontvangen. Onder meer Sebas Diniz, Antoinette Rijpma-de Jong, Suzanne Schulting, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Xandra Velzeboer liepen mee.

Jutta Leerdam en Joy Beune afwezig

Overigens waren niet alle Nederlandse atleten er bij. Jutta Leerdam, Joy Beune, Femke Kok en enkele andere schaatsers lieten verstek gaan. Zij rijden de komende dagen belangrijke schaatswedstrijden en lieten de feestelijke opening dus voor wat het was.