Het is tijd voor dag 2 van de Olympische Winterspelen. De openingsdag werd er eentje om gauw te vergeten voor TeamNL, want er werd op de 3000 meter langebaanschaatsen geen medaille gewonnen. Zondag kunnen drie Nederlanders revanche nemen op de 5 kilometer. Daarnaast komt ook Lindsey Vonn in actie. Check hieronder het programma.

Het belangrijkste voor de Nederlandse supporters is de 5000 meter om 16.00 uur. Daaraan doen Marcel Bosker, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt mee. De drie Nederlanders komen vroeg in actie, dus zorg ervoor dat je op tijd klaar zit.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App , zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Nederlandse snowboardster in actie

Om 09:00 uur in de ochtend start zondag de discipline parallelreuzenslalom bij het snowboarden. Aan dat onderdeel doet de Nederlandse Michelle Dekker mee. Vier jaar geleden werd de 29-jarige snowboardster nog vierde op dit onderdeel tijdens de Olympische Winterspelen in Peking.

Veelbesproken Lindsey Vonn dendert van de piste af

Blijf na het snowboarden vooral zitten, want vanaf 11.30 uur begint het alpineskiën met de afdaling voor vrouwen. Daarbij verschijnt de veelbesproken Lindsey Vonn aan de start. De 41-jarige scheurde in aanloop naar de Spelen haar kruisband af, maar dat weerhoudt haar er niet van om toch te skiën.

Programma Olympische Winterspelen 8 februari

Bekijk hier het rittenschema voor de 5000 meter bij de mannen. Voor Nederland komen Van de Bunt, Bosker en Huizinga in actie.