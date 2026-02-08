De Nederlandse schaatsers hebben opnieuw een teleurstellende dag bij de Winterspelen in Milaan beleefd. Sander Eitrem hield op dominante wijze huis en veroverde zo olympisch goud op de 5000 meter. De Noor reed een olympisch record en bleef de concurrentie ruim voor, met Metodej Jilek en Ricardo Lorello die het podium compleet maakten. Marcel Bosker, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga speelden geen rol van betekenis.

Eitrem maakte zo zijn favorietenrol volledig waar op de olympische 5000 meter in Milaan. De Noor, die tijdens de voorafgaande World Cup nog een wereldrecord reed, was ook op de Spelen oppermachtig. Met een olympisch record bleef hij de concurrentie ruim voor en pakte hij overtuigend het goud, waarmee hij zijn status als dé man op de lange afstanden nog maar eens onderstreepte.

Teleurstellende rit van Bosker

Bosker kwam als eerste Nederlander in actie op de 5000 meter. Hij noteerde een tijd van 6:17:47, drie seconden langzamer dan zijn tegenstander Gabriel Gross uit Duitsland. Een teleurstellend resultaat voor Bosker, die niet in de buurt kwam van het podium met zijn rit. Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma aangewezen voor de ploegenachtervolging nadat hij zich niet direct voor de Spelen wist te plaatsen op het OKT.

In de tweede rit was het de beurt aan Van de Bunt. De Nederlander gold vooraf als de grootste kanshebber om namens Nederland voor een verrassing te kunnen zorgen, maar ook zijn tijd (6:12:94) bleek niet genoeg om mee te doen voor de medailles. Van de Bunt rijdt in Milaan ook nog de 10.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart en krijgt dus nog meerdere kansen op eremetaal. Na afloop van zijn rit gaf hij toe dat hij behoorlijk gespannen aan de start stond.

Huizinga de snelste Nederlander

Huizinga kwam daarna als derde afgevaardigde van TeamNL op de baan. Hij reed de snelste tijd van alle Nederlanders, maar ook voor hem werd bij de finish duidelijk dat zijn race niet voldoende was voor goud, zilver of brons. Voor Huizinga, Bosker en Van de Bunt volgt later deze Spelen nog een kans op succes: op zondag 15 februari komen zij in actie op de ploegenachtervolging, waar de kwartfinales op het programma staan.