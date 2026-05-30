Voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee (31) heeft iets te vieren. In juli 2025 werd bij de olympisch kampioene van 2018 borstkanker gevonden. Een klein jaar later heeft de in Deventer geboren ex-topsporter geweldig nieuws.

In 2018 won Ligtlee in Rio de Janeiro goud op de keirin. Niet veel later, in november 2018, besloot ze een punt te zetten achter haar loopbaan. De rek was eruit, ze beleefde geen plezier meer aan trainen en toernooien afgaan. Haar leven veranderde drastisch, maar dat was nog niks vergeleken met de klap die in 2025 kwam.

Scan

Ze schreef destijds: "De afgelopen week was een achtbaan. Ons leven staat op zijn kop. Wat begon als mijn jaarlijkse controle vanwege het BRCA1-gen, liep al snel uit op een serie onderzoeken. Inmiddels is de diagnose duidelijk: ik heb borstkanker. Het gaat om een agressieve vorm, en er zijn uitzaaiingen gevonden in vijf lymfeklieren in mijn linkeroksel".

Sindsdien neemt Ligtlee haar volgers op Instagram mee in haar behandeltraject. Daarin is deze week een cruciaal punt bereikt: haar laatste bestraling was op donderdag. Daarom plaatst ze op Instagram een video waarin ze in haar tuin een fles champagne opent.

Onwerkelijk

Ligtleer schrijft: "En eerlijk? Het voelt nog een beetje onwerkelijk. Gisteren had ik mijn laatste bestraling. Daarmee zijn alle behandelingen die nodig waren om de kanker te behandelen voorlopig afgerond. Alleen dat opschrijven voelt al gek. Als ik terugdenk aan de afgelopen periode, dan was het echt een achtbaan. Operaties, onderzoeken, afspraken, behandelingen. Dingen waarvan je hoopt dat ze altijd ver van je bed blijven, totdat je er ineens middenin zit."

Ze vervolgt: "Het heeft veel gevraagd van mijn lichaam, maar ook van mijn hoofd. Toch voel ik me, ondanks alles, eigenlijk heel goed. Ik zit lekker in mijn vel, geniet van mijn gezin, van vrienden en van de kleine dingen. Misschien maakt dat het soms ook juist zo dubbel. Alsof het leven ondertussen gewoon doorging. Er komt later nog een operatie aan, maar dat duurt nog even. Voor nu is er ruimte om dit hoofdstuk af te sluiten."

Champagne

Ze verklaart waarom ze besloot een glaasje bubbels te nemen: "Om even stil te staan bij wat er is geweest. En misschien ook een beetje trots te zijn op hoe ver we gekomen zijn. Dus gisteren ging de champagne open. Nou ja, niet meteen… Na een paar mislukte pogingen lukte die perfecte popping uiteindelijk toch. De bloopers krijgen jullie vast ook nog wel een keer te zien."

Vervolgens bedankt ze haar geliefden en dierbaren die haar hebben gesteund tijdens deze onzekere maanden. Blijmoedig sluit ze af met: "Voor nu schijnt de zon, zijn de behandelingen klaar en mag er geproost worden op het leven."

