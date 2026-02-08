De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo zijn opgeschrikt door een zorgwekkend incident rond de rodelbaan. Georg Hackl is zondagochtend hard ten val gekomen en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De 59-jarige Duitser geldt als een van de grootste legendes uit de rodelgeschiedenis.

Hackl, tegenwoordig bondscoach van Oostenrijk, was aanwezig bij een training van zijn atleten. Om beter zicht te krijgen op de baan klom hij langs de piste een stukje omhoog. Daarbij ging het mis: de ondergrond onder hem begaf het, waarna hij van ongeveer 1,80 meter hoogte naar beneden viel.

Harde val

Volgens Hackl zelf kwam hij hard terecht op zijn schouder en hoofd. In gesprek met het Duitse medium BILD legde hij uit wat er misging. "Ik wilde mijn rodelaars zien trainen. Dat is tenslotte mijn werk. Maar ineens brak er iets onder me af en viel ik naar beneden", vertelde hij. Hackl liep daarbij in ieder geval een ontwrichte schouder op en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De ernst van zijn verwondingen is op dit moment nog niet volledig duidelijk. Wel is zeker dat de timing bijzonder ongelukkig is, want juist op deze dag staan cruciale runs op het programma bij het herenenkelrodelen.

Rodelicoon

Hackl behoort tot de absolute grootheden van zijn sport. Tijdens zijn actieve carrière won hij meerdere olympische medailles en wereldtitels. Na zijn loopbaan bleef hij actief in het rodelen als trainer en coach, waarbij hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van meerdere topatleten. Dat uitgerekend hij nu slachtoffer wordt van een ongeval, zorgt voor grote schrik binnen de rodelwereld.

Georg Hackl in 2024.

Rodelen

Dat het incident juist nu plaatsvond, maakt de situatie extra beladen. Later op de dag staan de derde en vierde run van het herenenkelrodelen op het programma, met een zinderende strijd om het goud. De Duitser Max Langenhan gaat aan de leiding, maar voelt de hete adem van de Oostenrijker Jonas Müller in zijn nek. Het verschil tussen beide kemphanen bedraagt na twee runs slechts zestien honderdsten van een seconde. Müller wordt nota bene gecoacht door Hackl, die zodoende zijn trainer zag wegvallen.