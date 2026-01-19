De Nederlandse olympische ploeg blijft vlak voor de Winterspelen nog altijd groeien. Naast de al gekwalificeerde tweemansbob mag ook de viermansbob van stuurman Dave Wesselink van start bij de Olympische Spelen in Milaan. De Bob- en Sleebond Nederland (BSBN) meldde maandag dat de voordracht van het team is goedgekeurd door NOC*NSF.

Met de viermansbob heeft het team van Wesselink niet aan de eisen van de sportkoepel voldaan. Maar NOC*NSF kiest er toch voor om de slee naar de Spelen te sturen. Eerder gebeurde dat al bij het kunstschaatsduo Michel Tsiba/Daria Danilova.

De viermansbob stond er voorafgaand aan de laatste wereldbekerwedstrijd goed voor met het oog op de olympische kwalificatie. Maar door een crash in een training ging het team niet van start in die wedstrijd. De BSBN besloot het team voor te dragen voor een plek op de Spelen, omdat het op de rand van kwalificatie stond en omdat het "voldoende potentie" heeft laten zien in het wereldbekercircuit.

'Dit is echt een kroon op ons werk'

"Dit is echt een kroon op ons werk van een heel seizoen", zegt stuurman Wesselink in een persbericht. "Het is mooi dat onze potentie wordt herkend en erkend en ik kijk reikhalzend uit naar de baan in Cortina d'Ampezzo." In de viermansbob zitten Janko Franjic, Timme Koster en Stephan Huis in 't Veld achter de stuurman.

Wesselink en Franjic plaatsten zich eerder samen al voor de Spelen in de tweemansbob. Dat deden ze op een hele opmerkelijke manier. Ze voldeden namelijk aan de kwalificatie-eisen in een geleende slee.

Andere toevoeging aan TeamNL

Eerder op de maandag werd er ook al een nieuwe olympische deelnemer toegevoegd aan de Nederlandse ploeg. De 20-jarige freestyle-snowboardster Romy van Vreden voldeed net aan de eisen en mag daardoor haar opwachting maken in Milaan.