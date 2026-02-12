De Fransman Jules Chappaz kwam met hoge verwachtingen naar de Olympische Winterspelen in Italië toe, maar het werd voor hem een enorme teleurstelling. Twee weken voor het evenement werd de langlaufer ziek en hij herstelde niet snel genoeg. "Iedereen was hij voor mij."

Chappaz kon na afloop zijn tranen niet bedwingen. Hij kwam naar Milaan voor een medaille, maar werd derde in een van de kwartfinales van het langlaufen. Daardoor zat het er al vroeg op voor de Fransman. "Ik voelde me totaal niet goed, want ik heb buikgriep", zo vertelde hij aan France 2.

'Was te vroeg'

De druiven waren enorm zuur voor Chappaz, die keihard gewerkt had om in Milaan mee te doen om de podiumplekken. "Ik heb weinig symptomen meer, maar zodra dat ik mezelf push voel ik me verschrikkelijk. Ik was misselijk en had last van winderigheid sinds het einde van de kwalificatie. Mijn lichaam herstelt zich langzaam, maar dit was wellicht wat te vroeg. Vier jaar aan hard werken in het putje door buikgriep...", verzucht de Fransman.

"Ik dacht dat ik het kon, anders was ik niet hierheen gekomen. Ik kwam hier om een medaille te winnen, maar helaas ging het de afgelopen twee weken niet zo goed. Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn lichaam kan niet alles geven momenteel. Dit was een kans die ik de rest van mijn leven misschien niet meer krijg. Iedereen was er voor mij."

De Franse langlaufers hadden geen goede dag in Milaan. Naast Chappaz vielen ook Lucas Chanavat, Richard Jouve en Theo Schely af in de kwartfinales. Bij de vrouwen was dit het eindstation voor Melissa Gal en Julie Pierrel. Wellicht dat ook zij allemaal niet topfit aan de start stonden. De buikgriep waar dus ook Chappaz last van had zou rondgaan in het Franse kamp op de Olympische Spelen.