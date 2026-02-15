De Winterspelen zijn opgeschrikt door een ernstig incident dat voor grote onrust zorgt in Italië. Wat begon als plotselinge verstoringen rond het evenement groeide binnen enkele uren uit tot een nationale veiligheidskwestie. De Italiaanse regering spreekt van doelbewuste sabotage en reageert met harde woorden.

Volgens het Amerikaanse The Mirror US gaat het om sabotage van het transportnetwerk in Midden-Italië. Treinen liepen zaterdag meer dan een uur vertraging op, vermoedelijk als gevolg van opzettelijke beschadiging van infrastructuur. Met name de verbinding tussen Napels en Rome werd zwaar getroffen, terwijl ook op de lijn richting Florence grote problemen ontstonden.

Sabotage aan het spoor

Onderzoekers troffen verbrande kabels aan langs een deel van de hogesnelheidslijn tussen Rome en Napels. Daarnaast worden twee andere vermoedelijke sabotagegevallen onderzocht op het traject Rome-Florence. Door de beschadigingen kwamen niet alleen reguliere reizigers vast te staan, maar werd ook het logistieke netwerk rond de Winterspelen geraakt.

Het incident staat bovendien niet op zichzelf. Eerder deze week eiste een anarchistische groepering de verantwoordelijkheid op voor een aanval nabij Bologona, op de eerste volledige dag van de Spelen. Daarbij liepen vertragingen op tot wel tweeënhalf uur op hogesnelheids-, intercity- en regionale verbindingen.

'Vijanden van Italië'

De Italiaanse minister van Transport, Matteo Salvini, reageerde fel op de gebeurtenissen. "Dit zijn haatdragende criminele daden gericht tegen werknemers en tegen Italië", verklaarde hij. "Ik hoop dat niemand deze misdaden, die levens in gevaar brengen, bagatelliseert of probeert te rechtvaardigen."

Ook premier Giorgia Meloni liet van zich horen. Zij sprak op sociale media van 'vijanden van Italië' en benadrukte dat het land zich niet laat intimideren door sabotageacties. Volgens Meloni proberen tegenstanders van de Winterspelen het internationale imago van Italië te schaden.

De spoorwegpolitie werkt samen met een Italiaanse speciale eenheid die zich bezighoudt met terrorisme en staatsveiligheid, aan een gezamenlijk rapport dat aan het Openbaar Ministerie in Rome wordt overhandigd voor de formele opening van een strafrechtelijk onderzoek. Terwijl sporters in Milaan en Cortina om medailles strijden, neemt de spanning rond de veiligheid van het evenement dus toe.