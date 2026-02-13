Het is inmiddels vaste prik tijdens de Olympische Spelen: condooms die worden uitgedeeld in het dorp voor de atleten als onderdeel van het gezondheidsbeleid. Al jaren maakt het initiatief deel uit van de preventiecampagnes rond het mondiale sportevenement. Maar in Cortina blijkt de voorraad dit keer in opvallend hoog tempo te slinken.

In het olympisch dorp waren de beschikbare condooms binnen drie dagen volledig op. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa. Volgens de krant was 'de voorraad binnen drie dagen uitverkocht'. Een anonieme atlete bevestigt dat beeld. "Ze hebben ons beloofd dat er meer komt, maar wie weet wanneer", klinkt het vanuit het dorp.

Beperkte voorraad

Op zichzelf is het uitdelen van de voorbehoedsmiddelen geen verrassing. Wat vooral opvalt, zijn de aantallen. Tijdens de Zomerspelen van Parijs in 2024 werden nog zo’n 300.000 condooms verstrekt, gemiddeld twee per atleet per dag. Voor de Winterspelen in Milaan en Cortina lag dat aantal aanzienlijk lager: minder dan 10.000 voor de volledige olympische periode.

Volgens de organisatie draait het initiatief om 'gezondheid en gezond verstand'. Ook de gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana, onderstreepte dat belang. In het olympisch dorp in Milaan werden verpakkingen zelfs voorzien van het regionale logo als zichtbaar signaal van steun voor de campagne. De condooms zijn zo ook een ware collectors-item voor de atleten.

'Je moet je fantasie gebruiken'

Ondertussen zoeken atleten naar manieren om wat privacy te creëren. In Milaan zijn bezoeken aan accommodaties van andere landen niet toegestaan, waardoor gezamenlijke ontspanningsruimtes populair zijn geworden. Gedimd licht, muziek en afgeschermde schermen moeten zorgen voor ruimte waar atleten elkaar kunnen ontmoeten. "Je moet je fantasie gebruiken", aldus dezelfde anonieme atlete in gesprek met het Italiaanse medium.

'Meest begeerde vrijgezel' heeft grootse plannen

Dat het olympisch dorp voor vrijgezelle atleten een uitstekende plek is om eens goed rond te kijken, liet de Amerikaanse rodelaarster Sophia Kirkby al weten. De 24-jarige heeft zichzelf uitgeroepen tot 'meest begeerde vrijgezel' van deze Winterspelen en kondigde openlijk aan dat ze in Milaan haar datingapps volop aanzet. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As met een glimlach op haar plannen. "We gaan het even over iets lustopwekkends hebben", grapt Van As.

Volgens het duo zit er vooral veel humor in de actie van Kirkby, die haar olympische avontuur uitgebreid deelt op sociale media. "Zo ga je wel iemand vinden in dat dorp. The love of your life", zegt Van As. Hoog ziet er geen probleem in: "Als dit voor haar werkt, moet ze het vooral doen. Sporters kennen zichzelf goed. De één sluit zich op, de ander zoekt afleiding." Of het haar prestaties beïnvloedt? Dat zal moeten blijken. Zoals Hoog besluit: "We houden het in de gaten."