Hoewel koning Willem-Alexander en koningin Máxima al enkele dagen niet meer in Milaan zijn, volgen ze de Olympische Winterspelen vanuit Nederland nog altijd op de voet. Het koningspaar is dan ook diep onder de indruk van de sensationele shorttrackzeges van Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout en eert de twee in een bericht op Instagram.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren gedurende de eerste dagen van de Olympische Winterspelen afgereisd naar Milaan om de prestaties van de Nederlanders vanaf de tribunes live te aanschouwen. Zo waren zij onder anderen getuigen van het goud en zilver van Jutta Leerdam en Femke Kok op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen.

Inmiddels zijn het koningspaar en prinses Amalia weer terug in Nederland. Maar hun betrokkenheid bij de Spelen is niet minder geworden. Zo zagen zij vanuit Nederland hoe shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout op sensationele wijze goud veroverden op de 500 en 1000 meter. Via Instagram spraken zij hun bewondering uit.

Felicitaties van het Koninklijk Huis

'Twee keer goud voor de Nederlandse shorttrackers!', schrijft het Koninklijk Huis enthousiast op Instagram. 'Xandra Velzeboer reed al een wereldrecord in de halve finale en zette de concurrentie op grote achterstand in de finale van de 500 meter voor vrouwen​. Jens van ‘t Wout pakte na een tactische race en een ijzersterke laatste ronde een gouden medaille op de 1.000 meter. Van harte proficiat!'

Koning en koningin vallen op

De aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia viel niet alleen op in Nederland. Ook in het buitenland viel op dat het Nederlandse koningspaar in Milaan bij de Spelen aanwezig was, zo bleek uit de berichtgeving van buitenlandse media.