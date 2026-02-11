Koning Willem-Alexander viel op door zijn enthousiaste supporter op de Olympische Winterspelen voor TeamNL. Na dinsdag vertrok hij, maar de olympiërs die hem misliepen hoeven niet te treuren. Er is namelijk een waardig opvolger: een Nederlands olympisch kampioen van 2024.

Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia maakten van dichtbij de prachtige en mindere momenten mee op de Spelen in Milaan. Tijdens de vierdaagse trip in Italië bleef TeamNL de eerste twee dagen zonder eremetaal op de 3000 meter vrouwen en 5000 meter mannen. Maar dat werd dubbel en dwars goed gemaakt door Jutta Leerdam en Femke Kok op de 1000 meter. Eerstgenoemde won goud en beleefde een hartverwarmend moment met de koning.

"Wat een bloedstollende wedstrijd!", jubelde het koningspaar een dag later op sociale media. "De druk was enorm. Jutta Leerdam stond als absolute topfavoriet aan de streep en ze maakte het waar! Met de snelste tijd van dit seizoen pakte zij de Olympische titel op de 1000 meter. We zaten op het puntje van onze stoel tijdens deze fantastische race! Van harte gefeliciteerd met deze eerste gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan!"

Vervanger Willem-Alexander in Milaan staat al klaar

Dinsdag togen de koning en koningin nog naar de shorttrackhal, maar dat eindigde in mineur. Bij de gemengde aflossing kwam Nederland in de halve finales ten val, waardoor er geen finale (en dus medaille) in zat. Op woensdag was het koningspaar niet meer te bewonderen in de schaatshal in Milaan. Maar Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Joep Wennemars krijgen steun van een koning in zijn sport: Worthy de Jong.

De inmiddels 38-jarige basketballer schreef op de Zomerspelen van 2024 in Parijs geschiedenis, door met Nederland het 3x3 basketbal te winnen. Met prinses Amalia in het publiek schoot De Jong uiteindelijk de winnende tweepunter binnen. Het maakte hem in één klap een Nederlandse sportlegende. Buiten De Jong verscheen ook Giro-winnaar Tom Dumoulin in Milaan.