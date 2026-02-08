Dat president Donald Trump zich graag mengt in sportevenementen is inmiddels geen verrassing meer. Hij haalde eerder al vaker het nieuws met zijn gedrag en uitspraken rond het WK voetbal van 2026, en nu heeft de 79-jarige leider hard uitgehaald naar een Amerikaanse olympiër.

Trump heeft de Amerikaanse freestyleskiër Hunter Hess publiekelijk aangepakt en hem op sociale media uitgemaakt voor een ‘echte loser’. De aanleiding hiervoor was een interview met de Amerikaanse atleet, waarin Hess openlijk sprak over zijn ‘gemengde gevoelens’ bij het vertegenwoordigen van de Verenigde Staten op deze Spelen. "Er zijn duidelijk veel dingen die me niet bevallen, en ik denk dat dat voor veel anderen ook geldt", zei Hess enkele dagen geleden.

Tegelijkertijd legde de skiër uit waarom hij toch aan de start verschijnt: "Voor mij draait het vooral om het vertegenwoordigen van mijn vrienden en familie thuis."

Verkeerde keelgat

Deze uitspraken schoten totaal in het verkeerde keelgat bij Trump, die boos reageerde. Op zijn platform Truth Social haalde de Amerikaanse president uit naar Hess en noemde hem een 'echte loser'. "Het is heel moeilijk om voor iemand zoals hij te juichen", voegde de republikeinse president eraan toe. Of de freestyleskiër gaat reageren op de felle woorden van Trump, is vooralsnog onduidelijk.

Bad Bunny

Hiermee houdt Trump zich opnieuw in korte tijd wéér bezig met een sportevenement. Zo was de Amerikaanse president onlangs boos over de Halftime Show van de Super Bowl van dit jaar. Dit jaar heeft de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny de eer om op te treden in Santa Clara. Dit was tegen het zere been van de 79-jarige leider, die met een alternatieve show kwam.

De Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny, bekend van nummers als La Canción en Dákiti, is een uitgesproken criticus van het beleid van de Trump-administratie. In 2025 gaf Bad Bunny bijvoorbeeld een tour van 31 concerten in Puerto Rico en weigerde hij elk optreden op het Amerikaanse vasteland, als protest tegen de massale deportatie van migranten die momenteel in de VS plaatsvindt. Trump was daarom fel tegenstander van de keuze voor Bad Bunny als artiest tijdens de Halftime Show.