Het nieuws over de Verenigde Staten werd de afgelopen weken gedomineerd door de omstreden immigratiedienst ICE. Dinsdag werd opvallend genoeg bekend dat deze veelbesproken politietak van president Trump de Amerikaanse sporters in Milaan gaat beveiligen tijdens de Olympische Spelen.

ICE kwam de laatste weken vaak in het nieuws. Zaterdag schoot een agent van de omstreden dienst nog een man dood tijdens een protest in de stad Minneapolis. Eerder doodde de dienst meerdere burgers, waarna felle protesten uitbraken. ICE wordt door Trump ingezet om illegale immigranten op te pakken en hen de Verenigde Staten uit te zetten.

ICE beveiligt Stolz

Toch zijn dit niet het enige werkzaamheden van ICE. Ze gaan namelijk ook helpen bij de beveiliging van de Winterspelen, zo meldt de dienst aan persbureau AFP. ICE gaat een beveiligingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen, onder Italiaans gezag. De Italiaanse autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat de dienst een rol zou spelen, maar zeiden later dat de dienst alleen helpt bij de beveiliging van de Amerikaanse delegatie.

Dit betekent dat onder meer Amerikaanse topschaatsers als Jordan Stolz, Brittany Bowe en Erin Jackson beveiligd zullen worden in Milaan door de omstreden politietak. Zij hoeven echter niet bang te zijn dat ICE in Italië extreme capriolen gaat uithalen. "ICE zal vanzelfsprekend in het buitenland geen handhavingsoperaties uitvoeren op het gebied van immigratie", vertelde een woordvoerder.

In Milaan zitten ze niet te wachten op ICE

De dienst zou al twee jaar in Italië zijn ter voorbereiding op de Spelen. Daar zaten ze echter niet te wachten op hun komst. "Dit is een militie die doodt", aldus Giuseppe Sala, de burgemeester van Milaan, tegen de radiozender RTL 102.5. "Het is duidelijk dat ze niet welkom zijn in Milaan. Kunnen we niet eindelijk een keer nee zeggen tegen Trump?"

De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina beginnen over anderhalve week op vrijdag 6 februari met een openingsceremonie in het iconische voetbalstadion San Siro.