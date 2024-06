Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen niet naar Olympische Spelen in Parijs

This is our team, this is #BeachTeamNL! 🔥 Met deze 3️⃣ duo’s gaan we naar de Olympische Spelen in Parijs.



Ready to chase our #SameDream and write history! 🧡#BeachTeamNL #TeamNL #RoadToParis #DHLSameDream #NederlandseLoterij #OdidoNederland pic.twitter.com/hvA7pBS0C8