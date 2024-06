DJ La Fuente draait dak eraf bij TeamNL Huis op Olympische Spelen in Parijs

De Olympische Spelen komen steeds dichterbij. Net als bij iedere editie is er ook dit keer weer een locatie waar sporters en fans de mooiste momenten samen kunnen vieren. En dat allemaal onder begeleiding van de beste Nederlandse artiesten. Ook DJ La Fuente (Job Smeltzer) is toegevoegd aan het lijstje.

Le Zénith, een concertzaal in Parijs, wordt omgetoverd tot TeamNL Huis. La Fuente wordt een vast gezicht tijdens de avonden in het huis. De dj is bekend van I Want You en onlangs bracht hij de hit Ratata uit. Rob Kemps is de host van het hele gebeuren en naast La Fuente komen ook artiesten als artiesten Flemming, Diggy Dex en VanVelzen. TeamNL maakt binnenkort de volledige line-up bekend.

Hockeyverleden

La Fuente schopte het zelf niet tot de Olympische Spelen, maar was wel een verdienstelijk amateurhockeyer. Job Smeltzer, zoals hij eigenlijk heet, stond in de goal. Hij is wel nog altijd actief als trainer en een paar vrouwen die hij vroeger trainde doen mee aan de Zomerspelen. La Fuente zal dan ook een aantal wedstrijden van de hockeyvrouwen bekijken.

Sportliefhebber

La Fuente stond onlangs nog op het kampioensfeest van PSV. Tijdens de huldiging op maandag zorgde hij voor de plaatjes op het Stadhuisplein. Ook reed hij mee op de platte kar door Eindhoven en verzorgde hij ook daar de muziek.