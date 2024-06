Gregory Sedoc verwacht veel van 'beste atletiekploeg ooit' op Olympische Spelen: 'Een meer dan in Tokio'

Gregory Sedoc heeft hoge verwachtingen van Nederland op de Olympische Spelen. Hij voorspelt negen medailles. Volgens hem heeft Nederland de beste atletiekploeg ooit en worden de atleten steeds beter.

De verwachtingen liggen het hoogst voor Femke Bol en Lieke Klaver. "Zij zijn nu dusdanig ervaren dat ze daar hun beste prestatie kunnen leveren", zegt oud-hordeloper Sedoc tegen Sportnieuws.nl. "Van Femke Bol is wel bekend dat zij mee zal doen om de medailles. Dus die verwacht ik ook echt wel van haar."

'Die meiden lopen echt heel snel'

"Voor Lieke wordt het wel iets lastiger", vervolgt hij. "Zeker een finaleplek, dat hoop en verwacht ik wel. Maar met name op de estafette hoop ik echt dat ze een medaille gaan halen, en het liefst goud natuurlijk."

Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters bemachtigden vorige maand een olympisch ticket voor de estafette, met overmacht in 3.27,45. "Het is echt een hele sterke ploeg op de estafette", zegt Sedoc. "Die meiden lopen echt heel snel."

De voormalig atleet voorspelt negen atletiekmedailles voor Nederland. "Één meer dan in Tokio." Maar dat is wel afhankelijk van Sifan Hassan. "Het ligt er aan welke afstanden zij gaat lopen. Ze is al gauw goed voor drie medailles."

Verrassingen

Buiten de bekende namen denkt Sedoc dat ook nieuwe talenten voor verrassingen kunnen zorgen op de Spelen. De achttienjarige Niels Laros is een van die talenten. "Daar wil ik absoluut geen druk op leggen maar die kan echt wel verrassen. Ik zeg niet dat hij een medaille gaat halen, maar zeker een finaleplek."

Daarnaast denkt hij dat Jorinde van Klinken kan verrassen in het discuswerpen. Hij noemt ook de naam van Jessica Schilder. "Die loopt al een tijdje mee, maar haalde nog geen medaille. Dus in die zin kan zij ook nog verrassen."

'Steeds sneller lopen'

Sedoc is onder de indruk van het niveau van de atleten. "We hebben nu de beste ploeg ooit", zegt hij. En de atleten worden alleen maar beter. "De sport innoveert. Dus uiteindelijk gaan we ook gewoon steeds sneller lopen, omdat we ook steeds meer weten over voeding, herstel en materialen"

EK

Voordat de Spelen van start gaan, op 26 juli, vinden nog de EK plaats in Rome, van 7 tot 12 juni. Daar kan Bol haar Europese titel prolongeren.

Sedoc ziet de EK als een mooi meetmoment voor de Spelen. "Je wil simuleren hoe het is op zo’n groot toernooi", zegt hij, en daar zijn de EK perfect voor. "Je merkt waar je staat en waar eventueel dingen aangepast moeten worden."