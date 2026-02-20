De Britse kunstschaatsster Lilah Fear is na de kür met haar partner Lewis Gibson klaar op de Olympische Winterspelen, maar de Britse blijft nog even in het olympisch dorp. Dat doet ze onder andere, omdat ze hoopt nog een leuke man te scoren tussen de atleten.

Al jaren vormt Fear een duo met Gibson bij het kunstschaatsen, maar laatstgenoemde heeft al een tijd een relatie met collega Joshua Walsh. Fear is nog altijd vrijgezel. Het is inmiddels haar tweede keer op de Olympische Spelen, maar het is haar nog niet gelukt om een juiste man te vinden. Ze verwacht in het olympisch dorp het meeste kans te maken en dus gaat Fear ook in Milaan weer op zoek.

Tegenover het Britse medium Hello legt ze uit waarom ze voor deze missie nog even langer in het olympisch dorp blijft. "Ik zou het heel leuk vinden als cupido eens raak schiet bij mij. Want ik ga niet liegen, er lopen hier zeker een aantal knappe jongens rond bij de verschillende landen die meedoen. Het is ook gewoon leuk om hier rond te lopen, maar ik was natuurlijk vol focus richting mijn sport aan het leven. Maar nu ik klaar ben kijk ik wel rond en sta ik er absoluut open voor."

Op de vraag of ze al geflirt heeft met wat sporters, reageert Fear mysterieus. "Er zijn zeker wat connecties gemaakt gedurende onze dagen hier. Het is ook heel leuk om sporters te zien die hier als olympiërs zijn samen met hun liefdespartner", spreekt Fear haar hoop uit over de toekomst.

Ook in Nederland zijn er veel stellen die samen op de Olympische Spelen actief zijn. Denk aan Joy Beune en Kjeld Nuis en Joep Wennemars en Suzanne Schulting op de langebaan, maar ook Melle van 't Wout en Selma Poutsma bij het shorttrack.