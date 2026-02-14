Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba hopen bij hun debuut op de Olympische Spelen in Milaan de vrije kür te schaatsen. Het koppel, zowel op als naast het ijs, moet daarvoor zondag bij de eerste zestien eindigen. Er doen negentien koppels mee.

"De laatste vier WK's zijn we altijd wel binnen de top 16 geëindigd op de korte kür. Alleen is het hier echt wel een sterk deelnemersveld, sterker dan bij de WK's", zegt Tsiba na de training in de wedstrijdhal. "We hebben er wel vertrouwen in dat als wij gewoon ons ding doen, we erbij zitten. Dat niveau hebben we."

Eerste Nederlandse kunstrijpaar

De 23-jarige Danilova en 28-jarige Tsiba vormen het eerste kunstrijpaar ooit dat voor Nederland in actie komt op de Spelen. Het paar had niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF willigde het verzoek van schaatsbond KNSB in om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen.

Danilova en Tsiba bereidden zich in Zwitserland voor op de Spelen. "We hebben vijf goede dagen in Bellinzona gehad en het voelt goed om nu hier te zijn. Het is niet het grootste stadion, maar we merken wel dat het een heel warm publiek is", aldus Tsiba. Ook tijdens trainingen zit het stadion in Milaan aardig vol bij het kunstrijden, bij de Winterspelen een van de grootste en meest mondiale sporten.

De Nederlandse shorttrackers werken hun olympische wedstrijden ook af in de Milano Ice Skating Arena. Zij klaagden de voorbije dagen geregeld over het ijs. Tsiba: "Ons is altijd geleerd om niet te zeiken. Op welke ondergrond je staat, je moet er het beste van maken. Al is het plastic ijs. Je moet gewoon je job doen. Als wij gaan zeiken, krijgen we echt op onze kop van onze coach. Het ijs is hier trouwens geweldig."

Liefdeskoppel