De Olympische Spelen hebben maar weer eens bewezen niet alleen in het teken te staan van sport, maar zeker ook van de liefde en familie. Voor gouden shorttracker Friso Emons was het dan ook een hard gelag dat zijn vriendin niet aanwezig kon zijn tijdens de historische titel die de relayploeg behaalde. Maar toen was er plots een verrassing voor hem in het TeamNL Huis.

Op beelden die te zien zijn op het officiële Instagram-account van TeamNL valt te zien dat Emons totaal onverwachts wordt verrast door zijn vriendin Niki. Op het eerste oog lijkt het nog een normaal interview. Emons wordt gevraagd naar hoe hij zich voelt met zijn gouden medaille. "Ik voel me fantastisch", laat de shorttracker weten. "Mijn familie en vrienden waren er bij. Alleen mijn vriendin kon er helaas niet bij zijn."

Verrassing

"Maar met mijn ouders en zus was het geweldig", zo vervolgt Emons. Maar dan wordt hij opeens verrast. Achter hem staat niemand minder dan zijn vriendin, kunstrijdster Niki Wories. Het leidt tot een totaal verbouwereerde atleet die niet kan bevatten dat zijn partner tóch is gekomen.

"Wat doe jij nou hier", aldus een stomverbaasde Emons. Zijn vriendin vliegt hem in de armen en dicht de 27-jarige Tilburger een lieve 'je bent gewoon olympisch kampioen' toe. "Ik was er helaas niet bij, maar nu ben ik er wel", zegt vriendin Niki.

Feest

Het zal ongetwijfeld een gezellig feestje zijn geworden in het TeamNL Huis na afloop van de laatste dag in de shorttrackarena. Nu de Spelen er bijna opzitten, is het tijd voor alle atleten om wat te ontspannen en te genieten van al het spektakel dat het evenement heeft opgeleverd.

Relay

Voor Friso Emons is er natuurlijk één grote reden om feest te vieren. Hij pakte historisch goud op de relay met de Nederlandse mannenploeg. Samen met de gebroeders Jens en Melle van 't Wout, Teun Boer en - in de halve finale - Itzhak de Laat, pakten zij de gouden medaille. Daarmee kwam er een passend sluitstuk aan een toch al zeer succesvol toernooi voor de Nederlandse shorttrackploeg onder leiding van bondscoach Niels Kerstholt.

Diskwalificatie

Op de 1500 meter ging het minder goed voor Emons. Even leek hij tijdens de heats als tweede over de finish te komen, en daarmee de finale te hebben gehaald, maar niets was minder waar. Een valpartij van een concurrent werd aan hem toegeschreven, waarna diskwalificatie voor de halve finale volgde. Met het goud op de relay is er voor Emons alsnog een prachtig sprookje waargemaakt in Milaan.