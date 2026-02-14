In de curlingwedstrijd tussen Zweden en Canada vrijdagavond ging het er even bijzonder onvriendelijk aan toe. Twee spelers kregen het fors met elkaar aan de stok en snauwden elkaar van alles toe op de curlingbaan.

Het moment gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Zweden en Canada. Een speler van Zweden begon met een verwijt richting een Canadees nadat een steen geworpen was. De Zweedse speler verweet de Canadees ervan dat hij zijn steen nog had aangeraakt na de lijn waarvoor je dat mag doen. "Blijkbaar mag je de steen dan gewoon aanraken", zei hij sarcastisch. Dit was tegen het zere been van de Canadees.

Die was daar niet van gediend en riep naar zijn Zweedse collega dat hij dit nog geen een keer had gedaan. De Zweed zei vervolgens dat hij hem er wel een video van zou laten zien na de wedstrijd. De Canadees ging vervolgens uit zijn dak. "Rot gewoon op. Kom op Oskar, heb je gezien wat jij hier allemaal doet. Soms dans je wel in het rond op die baan. Rot op man, je video interesseert me niks", snauwde hij naar de Zweedse Eriksson.

Uiteindelijk trokken de Canadezen aan het langste eind. Zij wonnen de wedstrijd met 8-6 en blijven nog in de race voor de medailles bij het curling.

Valsspelen bij Canada

In Zweedse media is men het echter met elkaar eens. Canada speelde vals in de wedstrijd tegen Zweden. Op beelden is te zien dat de Canadese speler de steen nipt aanraakt na de zogenaamde 'hog line' en de klachten van Eriksson lijken dan ook gegrond. Het is nog niet bekend of Zweden een klacht in heeft gediend tegen het incident. Omdat de wedstrijd al afgelopen is, lijkt het er niet op dat het IOC uit zichzelf nog in zal grijpen na de wedstrijd.