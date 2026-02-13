Bij de Olympische Winterspelen loopt de spanning soms iets te hoog op. De kleinste irritatie kan dan ontaarden in een explosieve situatie. Dat was vrijdag het geval in het curling.

Bij Zweden tegen Canada (mannen) sloeg de vlam flink in de pan. Canada won de wedstrijd met 8-6, maar onderweg naar die zege werden er over en weer met beschuldigende vingers gewezen.

Stenen aanraken

Het Zweedse team was namelijk van mening dat een Canadese curler, Marc Kennedy, na het loslaten van een steen het object toch nog had aangeraakt. Dat mag niet: na het loslaten moet de steen met rust worden gelaten.

Oskar Eriksson van Zweden stapte op de scheidsrechter af. Volgens de Zweedse krant Expressen zei hij: "Heb je dat gezien? Mag dat? Want dan gaan we dat ook doen!" In de discussie die volgde werd Canada door Zweden beschuldigd van valsspelen. "Is dit toegestaan?", zo wilde Eriksson nogmaals weten.

Ruzie

De Canadese spelers konden de beschuldiging niet waarderen. Expressen schrijft: "De spelers vlogen elkaar naar de keel. De Canadese spelers beweerden dat Eriksson zelf ook na het loslaten nog zijn steen had aangeraakt."

This is what the curling fight was about between Sweden and Canada. pic.twitter.com/OZ4Lq2KJus — Tinder-Kingen (@Tinderknugen) February 13, 2026

Na die schermutseling liet Canada het er niet bij zitten. Elke keer als Eriksson aan de beurt was, kwamen twee Canadese spelers dichtbij hem staan om te kijken wat de Zweed allemaal deed bij de zogeheten hog line. Spelers moeten de steen loslaten als de voorkant van de steen die lijn raakt. De Zweedse tv-commentator Eva Lund zei: "Het is echt heel droevig dat ze dit doen. Mijn God, wat onsportief."

Loop naar de hel

En omgekeerd bleven de Zweden klagen dat Canada alsmaar de steen bleef aanraken op momenten dat het niet meer mocht. "Het gebeurt ronde na ronde", zei de Zweedse speler Niklas Edin. Tegen het einde van de pot kwam het tot een uitbarsting. "Loop naar de hel, Oskar", zei Kennedy. "Het kan me allemaal geen ruk schelen."