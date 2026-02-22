Het Israëlische bobsleeteam werd zaterdag gediskwalificeerd voor de laatste wedstrijddag van de Winterspelen in Milaan. De reden daarvoor is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen.

Verschillende Israëlische media meldden zondag dat een lid van het Israëlische bobsleeteam zou hebben gedaan alsof hij ziek was, zodat een reserve alsnog kon deelnemen.

Volgens de olympische regels mag een reserve alleen meedoen bij blessure of ziekte. Het team wilde graag een wissel doorvoeren, maar officieel gezien mocht dat niet. Om alsnog de wissel af te dwingen, zei een van de atleten ten onrechte dat hij zicht niet goed voelde, waarna hij een verklaring kreeg dat hij niet kon meedoen.

Maar voordat het verzoek bij de internationale officials werd ingediend, gaf de atleet aan de teamleiding toe dat hij de ziekte had verzonnen en dat hij gewoon in staat was om te spelen.

Statement

Het Israëlische Olympisch Comité was allesbehalve blij met de actie van de atleet en verbood daarom het Israëlische bobsleeteam van verdere deelname. "Wij veroordelen dergelijke acties te zeerste", zo werd geschreven in een persbericht.

"De Israëlische delegatie ontving informatie dat leden van het Israëlische bobsleeteam op ongepaste wijze probeerden een deelnemer te vervangen, wat in strijd is met de normen die van olympische sporters worden verwacht en de fundamentele olympische waarden", aldus de verklaring van het Israëlische Olympisch Comité. "Als gevolg hiervan is besloten het bobsleeteam niet toe te staan deel te nemen aan de wedstrijd van morgen (zondag, red.)."

Chaotische eerste deelname

Het Israëlische bobsleeteam had eerder al twee runs gereden en eindigde op de laatste plaats. Dit was de eerste keer dat Israël deelnam aan bobsleeën op de Winterspelen.

En deze deelname verliep dus niet zonder slag of stoot. Naast de diskwalificatie was het Israëlisch bobsleeteam ook het doelwit van een diefstal. Tijdens de voorbereiding op de Winterspelen in Milaan verbleven de atleten in Praag. Er werd toen echter ingebroken in hun appartement, waarna koffers, kleding, sporuitrusting en zelfs paspoorten waren verdwenen.