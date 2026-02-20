Jutta Leerdam als inmiddels terug naar huis gekeerd na een geslaagde Olympische Winterspelen op de schaatsbaan. Ze pakte goud en zilver, maar als het aan René van der Gijp had gelegen had het nog meer kunnen zijn. Hij vertelt dat hij nog wel in de bobslee met de schaatster had willen zitten.

Leerdam was in de eerste weken van de Olympische Winterspelen het gespreksonderwerp van de dag. De topschaatsster ging van start op de 500 meter en de 1000 meter en op beide afstanden was ze bijzonder succesvol. Eerst vervulde Leerdam haar lang gekoesterde droom door nipt een gouden medaille te pakken op haar favoriete onderdeel: de 1000 meter. Vier jaar geleden was het nog zilver tijdens de spelen in Beijing, maar nu mocht ze naar het hoogste treetje. Enkele dagen later maakte Leerdam de prijzenkast compleet met een zilveren medaille achter Femke Kok op de 500 meter.

Inmiddels heeft Leerdam het olympisch dorp verlaten en zal ze dus niet aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Wat ziekjes vertrok de topschaatsster uit 's-Gravenzande Milaan om terug naar Nederland te vliegen. Daar zal ze aanstaande dinsdag verwacht worden bij het Koninklijk Huis, aangezien Prins Willem-Alexander en Koningin Maxima, zelf ook aanwezig in Milaan, alle medaillewinnaars hebben uitgenodigd om ze persoonlijk te feliciteren.

Bobslee

In Nederland gaat het echter nog altijd over Leerdam. Tijdens de laatste uitzending van de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt aan Van der Gijp en Kieft gevraagd met wie ze het liefst in de tweemansbob zouden zitten. Daar weten allebei de oud-voetballers direct wel een antwoord op. Van der Gijp komt pijlsnel met het antwoord Jutta Leerdam, wat zorgt voor hilariteit in de zaal. Kieft zou met Femke Kok in de bobslee gaan zitten en presentator Michel van Egmond kiest ervoor om met ex-voetballer Jan Boskamp te gaan bobsleeën.