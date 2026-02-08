Het Israëlische bobsleeteam is tijdens de voorbereiding op de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo slachtoffer geworden van een opmerkelijke diefstal. Onbekende daders braken in bij hun verblijf en gingen er vandoor met persoonlijke spullen én reisdocumenten.

Teamcaptain Adam Edelman onthulde op X dat er tijdens een training is ingebroken in een appartement. Koffers, kleding, sportuitrusting en zelfs paspoorten zijn verdwenen. De waarde van de gestolen spullen loopt volgens hem in de duizenden dollars.

While training for the Olympics the @israelbobsled apartment was broken into during their training, thousands of dollars of stuff and passports were stolen. What a season... pic.twitter.com/6Y9cDPofbC — AJ Edelman, OLY (@realajedelman) February 7, 2026

“Tijdens de training voor de Olympische Spelen is het appartement van @israelbobsled ingebroken terwijl ze aan het trainen waren: duizenden dollars aan spullen en paspoorten zijn gestolen. Wat een seizoen…", schreef teamcaptain Edelman op X.

Trots

Ondanks deze tegenslag is de aanvoerder wel trots op de manier waarop het team zich niet van de wijs liet brengen. "Ik moet zeggen: het @israelbobsled Team is echt een prachtig voorbeeld van hoe we in moeilijke omstandigheden gewoon doorgaan. Zo’n grove schending… en de jongens gingen vandaag meteen weer terug naar de training", zo schreef Edelman in een andere tweet.

Locatie van diefstal

Het team trainde in Tsjechië in aanloop naar de wedstrijd in Italië. Het incident wordt onderzocht door de lokale autoriteiten. Het is dan nog onduidelijk in welk land het incident plaatsvond. Italiaanse media meldden echter dat de diefstal niet op Italiaans grondgebied gebeurde. Op een van de door Edelman gepubliceerde foto's was ook een kaart van Praag te zien in de kamer.

Mark Adams, woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité, bevestigde dat het incident buiten de officiële olympische zone plaatsvond. „Het belangrijkste is om te zeggen dat we het team steunen en alles zullen doen wat nodig is. Als ze hulp nodig hebben, zullen ze die zeker krijgen", zo opperde hij.

Het Israëlische team staat op 16 februari voor hun eerste olympische wedstrijd.

