Het is een van de bizarste verhalen rondom de Olympische Winterspelen in Italië: er wordt beweerd dat sommige schansspringers hun penis laten vergroten om verder te kunnen springen. Een plastisch chirurg bevestigt dat nu.

Eerder beloofde het mondiaal antidopingbureau WADA onderzoek te doen naar beweringen dat skispringers kunstmatig hun penis ergroten om de zweefmogelijkheden van hun skipakken te verbeteren. De skispringers zouden daardoor meters verder kunnen landen.

De verhalen over injecties met hyaluronzuur om de penis vergroten verschenen met name in het Duitse Bild. Met een groter geslachtsdeel zou het skipak op de plek van het kruis aerodynamischer worden.

Plastisch chirurg Alessandro Littara verklaart tegenover USA Today dat hij een operatie heeft verricht aan de penis van een schansspringer. Hij zegt: "Ik heb inderdaad een atleet uit die tak van sport behandeld. Ik kan zijn naam en nationaliteit niet verklappen en ik ga ook niet zeggen of die persoon wel of niet meedoet bij deze Olympische Winterspelen. Ik kan wel zeggen dat ik de behandeling vorige maand heb uitgevoerd. Ik heb een royale dosis hyaluronzuur toegepast."

"Ik kan niet zeggen of deze atleet mij de waarheid heeft verteld. Maar hij zei tegen me dat de operatie nodig was, omdat hij wilde voorkomen dat hij in de kleedkamer zou worden uitgelachen. We hebben een prima operatie verricht. Het resultaat is direct merkbaar. De atleet kon een paar minuten ltter al zijn nieuwe pak dragen."

Gezien de enorme impact van verschillende pakken in een sport als schansspringen, heeft de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS) ook gedetailleerde regels opgesteld over hoe een pak eruit moet zien. Een te ruim of te kort pak biedt aerodynamisch voordeel voor de atleten. Daarom gebruikt de FIS een 3D-scanner om de ledematen van de springers te meten en zo perfect passende pakken te garanderen.