Met een verschroeiend snelle rit zette Femke Kok zondag bij de Olympische Winterspelen de kroon op haar werk. De vrouw die al jarenlang onverslaanbaar is op de 500 meter is ook olympisch kampioene. Nu kan Kok haar blik richten op nieuwe ambities.

Het 25-jarige schaatsfenomeen uit Friesland heeft een verleden als allroundster. Ze werd bijvoorbeeld tweemaal wereldkampioene allround bij de junioren, in 2019 en 2020. Daarna draaide het bij haar jarenlang vooral om de 500 meter.

Veelzijdige Femke Kok

Maar laten we niet vergeten dat Kok ook voor haar zilveren plak op de 1000 meter bij de Winterspelen in Milaan al een topper was op de dubbele sprint. Ze werd in 2021 al tweede op die afstand bij de NK afstanden. En in oktober 2025 bleek ze bij een trainingsritje in Thialf ook de 1500 meter aan te kunnen: ze reed een baanrecord. In olympisch Milaan komt ze nog uit op de 1500 meter.

Het roept de vraag op: wat zit er bij Kok nog meer in het vat? In de olympische podcast van het AD vertelt verslaggever Arjan Schouten dat Kok na haar gouden 500 meter zei: "Misschien wil ik nog wel een keer een 3000 meter proberen."

De vader van Femke Kok

Voormalig wielrenster Roxane Knetemann valt hem bij: "Dat heb ik heel stiekem ook in de wandelgangen in Thialf gehoord. Dat is mede misschien gedropt door haar vader. Ze denkt dit te moeten kunnen. Zeker met dat juniorengevoel."

Knetemann is verbaasd door de plannen van Kok: "Ik moest er een beetje om lachen. Ik dacht: je rijdt één recht stuk in een rondje en nu wil je een 3 kilometer rijden? Maar toen ze begin dit seizoen zo'n goede 1500 meter reed, dacht ik: misschien hebben de wandelgangen toch gelijk. Misschien heeft ze meer in haar mars dan een bochtje en een rondje."

'Ik ben veel meer'

Schouten vult aan: "Ik heb haar vlak na het begin van dit seizoen geïnterviewd. Daar ging het die dag ook over. Ze had net die 1500 meter gereden. Ze zei: "Iedereen denkt altijd maar dat ik alleen een sprinter ben. Ik kan veel meer. Ik ben veel meer."

Knetemann speculeert dat Kok aan een nieuwe uitdaging toe is, vergelijkbaar met voornaamgenote Femke Bol. De topatlete is na al haar successen op de 400 meter (vlak en horden) zich gaan toeleggen op de 800 meter.