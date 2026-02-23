De Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo zijn officieel voorbij. De organisatoren geven nu een bijzonder inkijkje achter de schermen. In restaurants die dag en nacht open waren, gingen tienduizenden maaltijden over de toonbank. De cijfers zijn inmiddels bekend en maken duidelijk hoe groot en intensief de hele operatie was.

De koks moesten de behoeften van maar liefst 2.880 atleten uit 93 delegaties bevredigen. Ze bereidden een bizarre hoeveelheid van 164.000 maaltijden. De gouden medaille onder de gerechten ging naar de pizzoccheri, een traditionele specialiteit uit de Lombardische regio Valtellina. Dit zijn boekweitnoedels geserveerd met groenten, kaas en boter.

Elke dag werd er 365 kilogram pasta, 10.000 eieren en 60 kilogram Grana Padano-kaas verbruikt. Het aantal geserveerde pizzapunten overtrof de 12.000 en de bewoners van de olympische dorpen genoten dagelijks van 8.000 kopjes koffie.

Hoge toren

De Milano-Cortina Foundation, verantwoordelijk voor de organisatie, meldde dat als alle geserveerde dienbladen op elkaar zouden worden gestapeld, dit een toren van 60.000 meter hoog zou vormen.

Daarnaast werden er 1.200 make-upsessies en bijna 700 orthopedische ingrepen uitgevoerd. De eindbalans vermeldt ook dat er in de drie olympische dorpen en 11 hotels meer dan 5.500 kamers bezet waren.

Condooms

Eerder tijdens de spelen kwam er een opvallend nieuws uit het olympisch dorp. Zo bleken de condooms die werden uitgedeeld aan de atleten in een opvallend hoog tempo te slinken.

In het olympisch dorp waren de beschikbare condooms al na drie dagen op. Dat meldde de Italiaanse krant La Stampa. Volgens de krant was de hele voorraad binnen 72 uur verdwenen. Een anonieme atlete bevestigt dat dit inderdaad klopte.

Vooral de aantallen sprongen eruit. Tijdens de Zomerspelen in Parijs in 2024 werden nog ongeveer 300.000 condooms uitgedeeld, gemiddeld twee per atleet per dag. Bij de Winterspelen in Milaan en Cortina lag dat aantal een stuk lager: over de hele olympische periode waren er minder dan 10.000 beschikbaar gesteld.