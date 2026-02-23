Voor veel mensen waren de Olympische Winterspelen in Milaan één groot sportfeest. Maar niet iedereen deelde dat enthousiasme. Een deel van de Italiaanse bevolking zat juist helemaal niet te wachten op de Spelen in eigen land en trok daarom de straat op om te protesteren tijdens de sluitingsceremonie.

Zo gingen in Verona honderden mensen de straat op, slechts enkele uren voor de sluitingsceremonie. Ze protesteerden tegen de torenhoge woonkosten en tegen de ecologische schade die de Winterspelen volgens hen veroorzaken.

'Nee, bedankt'

De ceremonie stond gepland om 20:30 uur lokale tijd en werd gehouden in het historische amfitheater van Verona. De demonstratie, onder de naam "Olympische Spelen? Nee, bedankt", werd georganiseerd door studentengroepen en verenigingen die fel tegen het evenement waren. Volgens hen zouden de Spelen bossen aantasten, extra beton storten op ‘kwetsbare grond’ en de sociale ongelijkheid alleen maar vergroten.

Persbureau Reuters was aanwezig in Verona, en sprak daarbij een van de boze demonstranten. "We zijn hier om ons grondgebied te beschermen tegen de impact van de Spelen… en tegen de onmogelijke kosten om evenementen bij te wonen", aldus Giannina Dal Bosco, een 76-jarige activiste, die opmerkte dat tickets voor de sluitingsceremonie zo’n 400 euro kosten.

Niet de eerste demonstratie

De demonstratie in Verona was overigens niet het enige protest tegen de Winterspelen in Milaan. Zo trok op 7 februari, de eerste volledige dag van de Spelen, een grote anti-olympische demonstratie door de stad waar het evenement werd gehouden. Volgens Reuters liepen er ongeveer 10.000 mensen mee: van vakbonden en woonrechtenorganisaties tot activisten die zich verzetten tegen de Spelen vanwege stijgende woonkosten, ongelijkheid en de milieu-impact van olympische bouwprojecten.

Aanvaring met politie

Het grootste deel van de mars verliep rustig, maar aan het einde brak een groep van circa honderd mensen uit. Zij gooiden onder meer vuurwerk, rookbommen en flessen richting de politie, waarna de Mobiele Eenheid (ME) met een waterkanon ingreep. Daarbij werden zes personen opgepakt.