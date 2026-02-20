Levende legendes, dat zijn de Nederlandse shorttrackers. Vrijdagavond wonnen ze de olympische aflossing te Milaan. Met een opvallend grote voorsprong bleef Nederland toplanden Zuid-Korea, Italië en Canada voor.

Kopman Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons waren zeer koelbloedig in de finale van de aflossing. Ze wankelden geen moment, ondanks fel aandringen van vooral Zuid-Korea. Voor Jens van 't Wout is het, na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter, zijn derde olympische titel in Italië. Daarnaast behaalde hij brons op de 500 meter.

Bondscoach Niels Kerstholt

Bondscoach Niels Kerstholt zei bij de NOS: "Eindelijk. We nemen revanche voor de Winterspelen in 2014." Destijds kwamen de mannen ten val.

Kerstholt zei: "De Italianen hebben ons op het EK op scherp gezet. We hebben vanochtend de laatste details en op scherpte getraind. Dit was uit het boekje. Ik ben onbeschrijflijk blij met hoe dit ging. Dit was de beste show die er bestaat. We hadden nog geen teammedaille. We hadden een missie met dit team: uitstralen wie we zijn en wat voor geweldige sport we doen. Waar we voor staan. Daar hoort een teammedaille bij. Een gouden."

2014

Weer verwees hij naar de aflossing bij de Winterspelen van 2014: "We hebben alles recht gezet. Eigenlijk maakt het al niet meer uit want 2014 is zo lang geleden. Sjinkie Knegt is al naar huis. Freek van der Wart en Daan Breeuwsma zijn er nog wel, ik ga zo naar ze toe." Daarmee noemt hij de mannen op die bij die crash in 2014 waren betrokken. Kerstholt zelf was er toen ook bij.

Canada

Over deze finale zegt hij: "De Canadezen wilden constant met de rem erop rijden om paniek te creëren in het pack. We moesten ruimte houden, niet te hard duwen. Daardoor kwamen we bij de vrouwen in de problemen. Met zo'n gat winnen, dat had ik niet kunnen dromen. Waarom we zo goed zijn hier? Daar kunnen we heel lang over ouwehoeren, maar ik ga naar de kleedkamer, feest vieren met het team."

Hij begon het interview met de opmerking: "Ik heb kort hoor, ik heb kort". Daarmee bedoelde hij dat hij geen lang interview wilde geven. Want het was tijd om te feesten.