Melle van 't Wout en Jens van 't Wout waren woensdagavond als kinderen zo blij toen ze over de finish kwamen bij de 500 meter shorttrack op de Olympische Spelen. De broers wonnen zilver en brons en daarmee kwam een droom van hen beide uit: samen op het podium staan op de Spelen. "Dit is ongelofelijk."

Melle gaf na de gewonnen medailles van zijn broer Jens al aan dat 'zijn Spelen geslaagd waren', maar daar kwam dus nog een zilveren plak voor hemzelf bij. En dat op zijn 26ste verjaardag. "Dit is ongelofelijk", stamelde Melle bij de NOS. "Jens zei het al: ik kan het nog niet helemaal bevatten. Het ging ook supersnel. Het is supermooi dat het vanaf startpositie vijf gebeurt, want daar sta ik het hele seizoen eigenlijk al. Toen ik dat zag, wist ik dat het een mooie rit ging worden."

Proces

Achter de winnaar Steven Dubois kwam Melle van 't Wout met zijn armen in de lucht over de finish. "Ik wist niet goed wat er achter me gebeurde. Ik ging in één bocht van vijf naar twee, maar ik wilde gelijk Dubois pakken. Mijn benen liepen helemaal vol en hij reed nog bijna tegen Teun aan. Toen kwam ik als tweede over de streep, maar het was alsof ik olympisch kampioen ben geworden. Ongelofelijk."

"Een medaille is heel erg mooi, maar ik ben misschien nog wel meer trots op het proces waardoor ik hier ben gekomen. Iedereen werkt hard, net als ik, maar elke dag zo constant mogelijk achter hem (Jens van 't Wout, red.) aan. Ik wist dat ik dat niveau moest hebben om iets te kunnen doen in deze finale. Dat duurde lang, maar nu betaalt het zich uit."

Loterij

Broer Jens stond er ondertussen naast. De glimlach was niet van zijn gezicht te krijgen. "Ik heb weleens vaker gezegd: ik zou het nationale team waarschijnlijk niet gehaald hebben als Melle er niet was, zeker toen we jonger waren. Ik had nooit zin om te fietsen of om op mijn voeding te letten. Het is zo speciaal dat we hier met z'n tweeën staan. Van kleins af aan wilden we samen naar de Spelen. 'Stel je voor dat we samen podium halen', zeiden we dan. Maar dat is hetzelfde als zeggen van 'stel ik win de loterij'", lacht de winnaar van de 1000 en 1500 meter.

"Ik zat me klaar te maken voor de A-finale en ik zag Melle zitten, met Teun en de Canadese schaatsers om hem heen. Toen dacht ik wel van 'hoe kan dit?'. Dit is toch niet normaal? Ik heb nog steeds het gevoel dat ik wakker moet worden voor de 1000 meter. Ik kan het niet geloven en ik ben zo blij voor Melle."

"We hebben altijd alles samen gedaan, behalve douchen en naar de WC gaan", moet het tweetal hard lachen na de uitspraken van Melle. "Buiten spelen in het bos, samen in de klas toen we naar Nederland kwamen en samen elkaar uitdagen op het ijs. De grootste droom was altijd samen een medaille pakken. Het maakte niet uit waar. Dat begon met een NK, al is het op de wereldbekers nog niet gelukt. Maar dat het op het grootste toernooi wel is gelukt, daar konden we alleen maar van dromen. Ongelofelijk."

Nu hebben ze dus samen medailles gewonnen op de Olympische Spelen. "Het nachtkastje is niet heel sterk, dus ik weet niet of die al die medailles wel kan houden", lacht Jens. Melle: "We zorgen wel dat dat gaat passen."