Canada pakte zilver op de gemengde aflossing bij het shorttrack en op het podium straalde één naam misschien wel het meest: Florence Brunelle. De 22-jarige shorttrackster speelde een belangrijke rol in de relayploeg en stond zichtbaar trots tijdens de medailleceremonie op de Winterspelen. Maar terwijl de zilveren plakken werden uitgereikt, trok nóg iets de aandacht van kijkers wereldwijd.

De finale had er eigenlijk heel anders uit moeten zien. Nederland gold vooraf als torenhoge favoriet, maar strandde al in de halve finale. In een hectische race ging het mis toen Xandra Velzeboer onderuitging. Daarmee vervloog de Nederlandse medailledroom en lag de weg open voor andere landen. Canada profiteerde optimaal van die wending in het toernooi. In de finale reed de ploeg sterk en pakte het zilver in een race vol spanning en wisselingen.

Geboren met een afwijking

Voor Brunelle betekende het haar eerste olympische medaille, een moment waar ze na 2022 extra naar had uitgekeken. Tijdens de vorige Winterspelen in Peking ging het namelijk mis. Door een val van de Canadese greep haar land toen naast het podium. De mentale klap was groot. "Het duurde maanden voordat ik er vrede mee had. Ik verloor mijn vertrouwen", vertelde ze later openhartig.

Dat ze nu wél op het podium stond, maakte het moment des te mooier. Terwijl ze enthousiast naar de camera zwaaide, viel haar linkerhand op: Brunelle heeft slechts twee vingers aan die hand, iets waar ze al haar hele leven mee omgaat. Ze werd geboren met een afwijking. "Toen ik in de baarmoeder zat, is er een soort klein deeltje op mijn hand terechtgekomen", legde ze eerder uit. "Daardoor heeft mijn hand zich niet volledig kunnen ontwikkelen." Dat was niet altijd even makkelijk. "Voor het eerst besefte ik dat ik anders was. En dat maakte me verdrietig."

Geen reden voor excuses

Toch liet ze zich daar nooit door tegenhouden. Integendeel zelfs. Brunelle bleek al op jonge leeftijd sportief talentvol en vond uiteindelijk haar passie in het shorttrack. Opvallend, want juist in die sport is de linkerhand cruciaal bij het nemen van bochten en het houden van balans op hoge snelheid.

Zelf ziet ze haar hand niet als excuus. "Eerlijk gezegd heb ik daar nooit echt over nagedacht. Zelfs als het me zou hinderen, wat konden we eraan doen?" Alleen bij het doorgeven in de estafette merkte ze soms dat haar kleinere hand minder grip had. Daar werd een praktische oplossing voor gevonden: een aangepaste handschoen met extra materiaal voor meer houvast.