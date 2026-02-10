Het shorttracktoernooi ging dinsdag van start op de Olympische Winterspelen en met de mixed relay leek er direct een kans te zijn op goud voor Nederland. Het liep anders, want in de halve finale ging kopvrouw Xandra Velzeboer onderuit en dus grepen onze landgenoten zelfs naast een medaille. Nederland reed later op de dag nog een olympisch record en dat maakt het mislopen van eremetaal volgens voormalig topschaatsster Marianne Timmer extra zuur.

Het shorttracktoernooi leek geweldig te beginnen voor de Nederlanders, want op de dinsdagochtend plaatsten ze zich allemaal voor de volgende ronde op de individuele afstanden. Later op de dag was Oranje de grote favoriet voor het goud op de mixed relay, maar in de halve finales ging het op dramatische wijze mis. Uitgerekend Velzeboer gleed onderuit en daarmee waren de kansen op een medaille verkeken.

"Super zuur, want ze waren heel goed onderweg", vertelt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Velzeboer reed op het moment van haar val op de tweede plek en dat had genoeg geweest voor een plaats in de finale. "Het zag er allemaal heel strak uit. Alleen ja, je moet blijven staan."

Geen medaille, maar wel olympisch record

De Nederlandse ploeg eindigde uiteindelijk op de vijfde plek door de B-finale te winnen. Daarin reden ze ook nog eens een olympisch record en daarmee waren ze liefst vier seconden sneller dan de tijd van winnaar Italië in de grote finale.

"Hierin zie je dat je een beetje geluk af en toe wel aan je kant moet hebben. Dat je de beste bent, wil niet zeggen dat je ook de prijzen pakt", concludeert de drievoudig olympisch schaatskampioene dan ook na het drama voor TeamNL.

Emotie na afloop

Velzeboer en de andere Nederlandse rijders zaten er na de valpartij volledig doorheen en dat kon Timmer wel begrijpen: "Ze zaten heel hoog in de emoties allemaal. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Nu kun je er één pakken en dan gebeurt dit... Dat is dubbel zuur. Dit was een mooie kans, maar er worden gewoon geen cadeautjes weggegeven."

