Wat een feestje moet worden voor Suzanne Schulting, gebeurt op het slechtst denkbare moment. De Nederlandse topschaatsster keerde woensdagochtend voor het eerst in twee jaar terug in 'haar' shorttrack, maar trof een ploeg die nog aan het puinruimen is. Dinsdag ging de shorttrackploeg door een diep dal op de Olympische Spelen in Milaan.

De 28-jarige Friezin stapte woensdag in de Milano Ice Skating Arena het ijs op voor de ochtendtraining. Voor het team van bondscoach Niels Kerstholt was het de eerste oefensessie na de pijnlijke uitschakeling van dinsdag in de halve finale op de gemengde aflossing, waarin Xandra Velzeboer onderuitging.

Stemming bedrukt

Kerstholt begon de training met een korte nabespreking op het midden van het ijs. De stemming was, na het mislopen van de verwachte medaille op de aflossing, duidelijk nog bedrukt bij het Nederlandse team. Kerstholt sprak daarna aan de rand van de baan ook even individueel met Schulting, die de gehele training meedeed.

Gebroken enkel

Schulting brak in maart 2024 tijdens de wereldkampioenschappen in Ahoy haar enkel en besloot zich daarna te richten op het langebaanschaatsen. Aanvankelijk zou ze zich richting de Olympische Spelen alleen met die discipline bezighouden. Nadat Schulting zich op het olympisch kwalificatietoernooi plaatste voor de 1000 meter, besloot ze alsnog beide disciplines te willen combineren. Op de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden won ze begin januari de 1500 meter, waarna de KNSB haar voor de Spelen een aanwijsplek gaf voor die afstand.

Aflossing vrouwen

Schulting hoopt naast de 1500 meter ook een plek te verdienen in het team dat meedoet aan de aflossing bij de vrouwen. En juist nu is dat een heet hangijzer. Bondscoach Niels Kerstholt moet de knoop nog doorhakken, maar moest zich dinsdag vooral bezighouden met damage control. Kopvrouw Xandra Velzeboer viel in de halve finale van de gemengde aflossing en zag daardoor een zeker lijkende medaille door de vingers glippen. Na haar val barstte Velzeboer in huilen uit en was ze ontroostbaar. Kopman Jens van 't Wout kreeg ook nog flinke kritiek te verwerken omdat zijn tempovertraging voor de valpartij zou hebben gezorgd.

Slechte timing

Dit alles gebeurde op de openingsdag van het shorttracktoernooi en dus is er werk aan de winkel binnen de shorttrackploeg. Donderdagavond zijn de eerste individuele nummers, met de 500 meter vrouwen en 1000 meter mannen. Dat Schulting uitgerekend nu bij een gebroken ploeg aansluit, had niet slechter getimed kunnen worden. Het tiental onder leiding van Kerstholt zal zich op moeten richten en de medailles weer moeten visualiseren na de zure start op dinsdag.