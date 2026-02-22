Alle medailles zijn verdeeld op de Olympische Winterspelen, maar het toernooi is pas echt voorbij als ook de sluitingsceremonie is geweest. Net als bij de opening is er ook daar een vlaggenparade en Jorrit Bergsma en Xandra Velzeboer zullen de Nederlandse vlag gaan dragen. Over de volgorde van de opkomst van alle landen is elke editie wat onduidelijkheid, want kijkers moeten misschien iets langer op Nederland wachten dan ze gewend zijn.

Je zou namelijk denken dat alle landen op 'Engelse' alfabetische volgorde worden aangekondigd bij zo'n internationaal evenement, maar dat is op de Olympische Winterspelen niet zo. De openingsceremonie begint altijd met Griekenland, omdat het toernooi daar zijn oorsprong heeft. Het organiserende land, in dit geval Italië, komt als allerlaatste. Tussendoor komen alle andere landen, maar die volgorde is anders dan wij gewend zijn.

Opmerkelijke regel tijdens sluitingsceremonie

Hou je de Engelse schrijfwijze aan, dan zouden atleten uit Netherlands voor landen als New Zealand en Norway te zien zijn. Dat is echter niet het geval op deze Olympische Winterspelen. Tijdens de sluitingsceremonie wordt namelijk altijd de schrijfwijze van het organiserende land aangehouden, zo valt te lezen in de reglementen. Twee jaar geleden stond Nederland, in het Frans Pays-Bas, daarom met Peru op dezelfde boot en mochten andere landen eerst.

Nu gebeurt er in Italië weer iets soortgelijks. Nederland wordt in het Italiaans immers Paesi Bassi genoemd. Zo 'verliest' Nederland een paar plekken en sluit het aan achter Norvegia en Nuova Zelanda, maar voor Pakistan en Polonia (Polen). Overigens is het ook opvallend dat de Verenigde Staten en Frankrijk nagenoeg op het einde van de optocht zitten. Dat heeft te maken met het feit dat zij de Winterspelen van 2030 (Frankrijk) en 2034 (de Verenigde Staten) organiseren en zo wat extra aandacht krijgen.

Meerdere landen ontbreken op bijzondere locatie

De vlaggenparade zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan dan die bij de openingsceremonie. Het is namelijk liefst 24 van de 92 deelnemende landen niet gelukt om een atleet af te vaardigen voor de sluitingsceremonie. Dat betekent dat een vrijwillger van de organisatie de vlag zal dragen.

Overigens is de sluitingsceremonie op een hele andere locatie dan de opening. Ruim twee weken geleden werden de Winterspelen geopend in het San Siro in Milaan, maar het toernooi wordt afgesloten in een amfitheater in Verona.

Nederlandse vlaggendragers

De Nederlandse vlaggendragers zijn ditmaal Bergsma en Velzeboer. Zij droegen de afgelopen weken hun steentje bij aan het feit dat TeamNL de hoogste positie ooit op de medaillespiegel wist te pakken. Bergsma won goud op de mass start en brons op de 10.000 meter, terwijl shorttrackster Velzeboer de beste was op de 500 en de 1000 meter. In totaal eindigde Nederland op tien keer goud, zeven keer zilver en driemaal brons waardoor 'we' alleen Noorwegen en de Verenigde Staten voor ons moeten dulden in het klassement.