Jutta Leerdam is er definitief niet bij, tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen zondagavond. Daar leek het al op, maar is nu bevestigd door TeamNL. Schaatskoppel Joep Wennemars en Suzanne Schulting ontbreekt eveneens. 26 van de 38 atleten zijn er wel bij in Verona.

Leerdam maakte in Milaan haar olympische droom waar. Op 9 februari won ze op zinderende wijze haar geliefde 1000 meter. De topschaatsster kwam als laatste in actie op de dubbele sprint en zag landgenote Femke Kok even daarvoor het olympisch record aanscherpen. Dat bracht Leerdam niet in de war, even later kon zij de armen in de lucht steken als winnares.

Jutta Leerdam al gevlogen

Leerdam pakte later zilver op de 500 meter, maar ontvluchtte niet veel later het olympisch dorp met verloofde Jake Paul. Die moest in Miami namelijk geopereerd worden aan een kaakblessure die hij eind december opliep. De Nederlandse topschaatsster was niet veel later alweer in Nederland, waar ze bij een wedstrijd van PSV werd gespot. Over een paar dagen wordt Leerdam bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwacht.

Schaatsicoon Marianne Timmer had Leerdam er graag bij gezien bij de slotceremonie. De drievoudig olympisch kampioene zag een rol als vlaggendrager van Nederland wel zitten. "Ook omdat ze zoveel impact heeft gemaakt voor de schaatssport", beargumenteerde Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Iedereen zou dat natuurlijk wel fantastisch vinden om Jutta de vlag te zien dragen."

Ook Joep Wennemars en Suzanne Schulting ontbreken bij afsluiting

Dat gaat definitief niet gebeuren, nu Leerdam niet van de partij zal zijn. TeamNL deelde een lijst met 26 namen die in Verona aanwezig zullen zijn. Daar staat de olympisch kampioene niet op. Anderen die ontbreken zijn onder anderen Joep Wennemars en Suzanne Schulting. Ook schaatsers Anna Boersma, Chris Huizinga en Marcel Bosker zijn er niet bij. Net als snowboarders Michelle Dekker en Glenn de Blois. Ook de vier leden van het bobsleeteam ontbreken; zij komen zondag nog in actie.

Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma zullen de vlaggendragers zijn namens Nederland. Verder zijn de volgende medaillewinnaars er: Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Joy Beune, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud en Merel Conijn.