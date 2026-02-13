Het regent op de Olympische Winterspelen in Milaan natuurlijk medailles en dus is er na elke finale een podiumceremonie. De olympiërs krijgen dan hun gouden, zilveren of bronzen plak, maar daarna gebeurt er nog iets. Elke keer wordt er een selfie gemaakt met een speciale telefoon. Waarom is dat?

Van Jutta Leerdam en Femke Kok en van Jens van 't Wout tot Xandra Velzeboer: elke olympiër met een medaille heeft niet alleen foto's vanaf de tribunes, maar ook van heel dichtbij. Dat komt door een speciale telefoon die in de handen van de medaillewinnaars wordt gedrukt tijdens de podiumceremonie. En dat is geen toeval.

Telefoon van bekend merk

Het zijn namelijk allemaal telefoons van een bekend merk: Samsung. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf is verbonden aan de Winterspelen en onthulde speciaal voor het toernooi in Milaan een olympische versie van zogeheten Galaxy Z Flip 7. Daar moet de gemiddelde hardwerkende Nederlander flink wat geld voor neerleggen, maar deelnemers aan de Olympische en Paralympische Winterspelen krijgen het toestel tijdens het toernooi.

i Jens van 't Wout met zijn gouden medaille en de welbekende selfie © Getty Images

Selfie is niet nieuw

Om het mobieltje nog wat meer onder de aandacht te brengen, wordt er rondom de podiumceremonie dus zo'n selfie gemaakt. Dat is niet nieuw, want in 2024 was dat tijdens de Zomerspelen in Parijs ook al het geval. Onder meer Femke Bol, Sifan Hassan en Harrie Lavreysen werden met hun eremetaall op de foto gezet.

Weer telefoons op Marktplaats?

Een slimme marketingtruc dus. Het is nog niet duidelijk of de duizenden deelnemers aan de Spelen van Milaan de telefoon mogen houden. In Parijs was dat wel zo en dat zorgde voor een opmerkelijke tafereel. Een deel van de Nederlandse olympiërs besloot de smartphone te verpatsen op Marktplaats.

Dat leverde ook nog wat kritiek op, want voormalig olympisch kampioene Ellen Hoog en Naomi van As hekelden de actie van een aantal Nederlandse olympiërs. De twee ex-tophockeysters vonden het not done dat de mobieltjes al tijdens de Spelen op de verkoopsite verschenen.